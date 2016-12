Komplizierte Rechtsverordnungen in Berlin - Generelle Leinenpflicht für Hunde kommt erst im Sommer

30.12.16 | 07:40 Uhr

Das neue Jahr beginnt, aber bei der Leinenpflicht für Hunde bleibt alles beim Alten - vorerst jedenfalls. Eigentlich sollte die neue, generelle Leinenpflicht in Berlin zum 1. Januar kommen. Nun verschiebt sie sich wegen komplizierter rechtlicher Regelungen bis Mitte 2017.

Jahrelang ist über das neue Hundegesetz gestritten worden - am Ende des "Bello-Dialogs" stand ein Kompromiss, der in Teilen bereits Mitte 2016 in Kraft trat. Seitdem gilt zum Beispiel die umstrittene Kotbeutel-Pflicht. Besonders schwierig verhält es sich allerdings mit der ebenfalls beschlossenen generellen Leinenpflicht.

Sachkunde-Nachweis muss genau geregelt werden

Bevor diese in Kraft treten kann, müssen noch verschiedene Rechtsverordnungen erlassen werden - und die sind nach rbb-Informationen so kompliziert, dass die generelle Leinenpflicht nun doch erst Mitte 2017 kommen wird - und nicht schon am 1. Januar. Das Problem ist, dass das neue Hundegesetz auch Ausnahmen von der generellen Leinenpflicht zulässt: Beispielsweise kann ein Hundebesitzer nach neuem Recht seinen Hund frei laufen lassen, wenn er eine entsprechende Sachkunde nachweist. Per Rechtsverordnung muss daher festgelegt werden, welche theoretischen und praktischen Prüfungen dafür abgelegt werden müssen und wer als Prüfer zugelassen ist.

Andere Teile des neuen Berliner Hundegesetzes traten bereits Mitte Juli in Kraft. Neu ist beispielsweise, dass die Bezirke festlegen können, in welchen Gebieten Hunde nicht herumtollen dürfen. Neu ist auch die Abschaffung der Berliner Rasseliste zugunsten einer weitaus kürzeren Liste, die zunächst nur drei Rassen umfasste. Diese Liste kann per Rechtsverordnung flexibler gehandhabt werden als die alte Rasseliste. Auch können Hunde, die eigentlich als gefährlich gelten, über einen Wesenstest als "nicht gefährlich" eingestuft werden.

Mit Informationen von Ute Schuhmacher (rbb-Landespolitik)

FAQ: Berlins neues Hundegesetz Leinenpflicht Die umstrittene 30-Zentimeter-Regel ist vom Tisch: Auch für kleinere Hunde soll nun der Leinenzwang gelten. Die Regelung gilt grundsätzlich für alle Hunde außerhalb der Wohnung bzw. des Privatgrundstücks des Halters. In gekennzeichneten Hundeauslaufgebieten dürfen Hunde frei laufen, aber nur wenn von ihnen keine Gefahr ausgeht. Auch wenn sie Menschen oder Tiere erheblich belästigen, müssen sie angeleint werden. Unabhängig davon, müssen Hunde an folgenden Orten immer an einer höchstens einen Meter langen Leine geführt werden: - in zugänglichen Bereichen von Mehrfamilienhäusern, insbesondere in Aufzügen, Treppenhäusern, Kellern und auf Hofflächen und Zuwegen - in Büro- und Geschäftshäusern, Ladengeschäften, Verwaltungsgebäuden und anderen öffentlich zugänglichen baulichen Anlagen und deren Zuwegen - bei öffentlichen Versammlungen und Aufzügen, Volksfesten und sonstigen Menschansammlungen auf öffentlichen Straßen und Plätzen - in öffentlichen Verkehrsmitteln, auf Bahnhöfen und an Haltestellen sowie in Fußgängerzonen Die allgemeine Leinenpflicht gilt außer in den in den oben genannten Fällen nicht für einen von der Halterin oder dem Halter bereits vor Inkrafttreten dieses Gesetzes gehaltenen Hund, es sei denn, es ist ein Leinenzwang für den Hund angeordnet worden oder sonst gesetzlich veranlasst.

Hundeführerschein Im Gesetz heißt der Hundeführerschein Sachkundeprüfung und besteht aus einem theoretischen und einem praktischen Teil. Abgelegt wird die Sachkundeprüfung auf eigene Kosten bei Sachverständigen, die von der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz als solche anerkannt sind. Mit dem Hundeführerschein soll der Halter nachweisen, dass er sein Tier so führen kann, dass von ihm keine Gefahr für andere ausgeht. Wer in den letzten fünf Jahren vor Beantragung der Sachkundebescheinigung bereits drei Jahre einen Hund besitzt, ohne dass es zu Zwischenfällen gekommen ist, muss keine Prüfung ablegen.



Gefährliche Hunde Umgangssprachlich fallen darunter meist Kampfhunde. Im Gesetz ist von Tieren die Rede, die aufgrund von Züchtung und Abstammung besonders aggressiv sind oder einen Jagdtrieb haben, der so stark ist, dass der Hundehalter sein Tier nicht immer unter Kontrolle hat. Wenn Hunde Menschen beißen, andere Tiere gefährden oder Auffälligkeiten zeigen, die eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit bedeuten, können die Behörden Hunde ebenfalls als gefährlich einstufen. Für diese Tiere gelten strengere Regeln. Gefährliche Hunde müssen ab dem siebten Lebensmonat außerhalb der Wohnung bzw. außerhalb des Privatgrundstücks einen Maulkorb tragen. Sie müssen grundsätzlich an die Leine. Ausnahmen erteilen die Behörden nur in besonderen Fällen. Gefährliche Hunde müssen einen Wesenstest bestehen. Ihre Halter müssen den Hundeführerschein ablegen. Die Zucht gefährlicher Hunde ist verboten.

Rasseliste Die Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz erhält per Rechtsverordnung die Möglichkeit eine Rasseliste zu erlassen. Damit soll zum einen verhindert werden, dass bestimmte Rassen pauschal als gefährlich eingestuft werden. Zum anderen lassen sich Verordnungen schneller als Gesetze anpassen, sollte dies aufgrund neuer Züchtungen erforderlich sein.

Hundeverbote Kinderspielplätze, gekennzeichnete Liegewiesen und Badeanstalten sind für Hunde Tabu. Das gleiche gilt für öffentliche Badestellen an Seen und Flüssen - es sei denn Schilder erlauben es ausdrücklich, den Hund mitzunehmen. Darüber hinaus können die Bezirke in Erholungsgebieten Hundemitnahmeverbote aussprechen. Für die Hundeverbotszonen müssen aber Ausweichflächen angeboten werden. Hundekämpfe oder Hundewettkämpfe sind verboten, soweit Bissverletzungen des Hundes oder anderer bezweckt sind oder in Kauf genommen werden.

Kotbeutel Es ist Aufgabe des Hundehalters, den Kot seines Tieres zu entsorgen. Im Gesetz steht sogar, dass dies "unverzüglich" zu geschehen hat. Der Hundebesitzer muss dafür geeignete Hilfsmittel, wie beispielsweise handelsübliche Plastikbeutel, bei sich haben. Wer dagegen verstößt, begeht eine Ordnungswidrigkeit und muss mit einem Bußgeld rechnen.