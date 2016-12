Gewalt gegen Lehrer und Schüler - Der raue Alltag an Berliner Schulen

18.12.16 | 09:44 Uhr

Der Berliner Schulalltag kann hart sein: Allein die Zahl der Übergriffe auf Lehrer hat sich in den vergangenen fünf Jahren mehr als verdoppelt. Eine gemeinnützige Organisation will die Referendare besser auf den alltäglichen Stress im Klassenzimmer vorbereiten.Von Susanne Bruha



Christine ist Referendarin an einer Schule in Südneukölln. Seit einem Jahr unterrichtet sie dort zehn Stunden Deutsch und Geschichte pro Woche - sie versucht es zumindest. Ihre erste Schulstunde war ein Sprung ins kalte Wasser. Die Uni habe sie nicht vorbereitet auf das, was sie hier erwartete, sagt Christine heute.

Der Alltag an der Schule sei vor allen Dingen sehr laut, erzählt Christine. Die Schüler trügen untereinander große Konflikte aus, so sei eine Lernsituation kaum vorhanden: "Das wird sehr schnell körperlich. Da bin ich als Frau teilweise überfordert. Man versucht diejenigen auseinander zu halten, das wird aber auch schnell zu 'nem Gruppengemenge", sagt die angehende Lehrerin.

Im Interview erzählt Christine von mehreren gewalttätigen Vorfällen - auch wenn sie selbst keinem Angriff ausgesetzt war. Sie berichtet zum Beispiel von einem Vater, der von Neuntklässlern umzingelt wurde. Sie spricht von sexueller Gewalt unter Schülern. Oder von einem anderen Vater, der seinen Sohn misshandelt - und einem Lehrer Gewalt androht, der sich um den Sohn kümmern will.

Gewalt gegen Lehrer steigt an

Der Vorsitzende der Lehrergewerkschaft Tom Erdmann sagt, er beobachte einen Anstieg der Gewalt gegen Lehrer. Der Bedarf an Beratungen und die Zahl der Gewaltvorfälle gegen Pädagoginnen und Pädagogen sei gestiegen. Tatsächlich haben sich die Übergriffe auf Lehrer an Berliner Schulen in den letzten fünf Jahren verdoppelt. 300 Fälle wurden in den Jahren 2009/10 gemeldet, 2015/16 waren es 636 Fälle. Das steht in der Antwort des Abgeordnetenhaus auf eine Anfrage des SPD-Abgeordneten Joschka Langenbrinck zum Thema, "Gewalt an Berliner Schulen" vom Oktober 2016. Doch Lehrer, die die Gewerkschaft um Unterstützung bäten würden beleidigt, bedroht oder auch tätlich angegriffen, sagt Erdmann. Die GEW rät deshalb Strafanzeige zu erstatten und fordert vom Senat, mehr Schulpsychologen einzustellen - auch für Lehrer.

In ihrer Lehrerausbildung hat Christine die Vorbereitung auf den rauen Schulalltag vermisst, sagt sie. Das Projekt "Teachfirst" will diese Vorbereitung leisten. Die gemeinnützige Organisation wird von Spenden finanziert und schickt Hochschulabsolventen für zwei Jahre in sogenannte Brennpunktschulen, um Schüler und Lehrer zu unterstützen. In der Vorbereitung auf ihren Einsatz durchlaufen die Teilnehmer Trainings, so genannte "Teachfirst-Fellows". Die künftigen Lehrer sollen darauf vorbereitet werden auf Schülerinnen und Schüler zuzugehen und enge Beziehungen zu ihnen aufzubauen, erklärt der Geschäftsführer Ulf Matysiak. Es gebe auch konkrete Übungen für die Arbeit in interkulturellen Situationen: "In diesen Trainings werden Fellows selber in die Situation gebracht, wie sich das anfühlt einer Minderheit anzugehören zum Beispiel oder bestimmte Spielregeln befolgen zu müssen, die man eigentlich gar nicht kennt." Derzeit sind an den über 700 Berliner Schulen 15 Teachfirst-Fellows im Einsatz.