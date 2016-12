Von 1994 bis 2010 war B. Leiter des Instituts für Rechtsmedizin in Frankfurt (Oder), danach wurde er Vize-Direktor der Landesbehörde in Potsdam.

Ministeriumssprecher Gabriel Hesse bestätigte die Entlassung am Donnerstag – der Gekündigte sei bei einer erneuten Überprüfung aufgefallen. Zuerst hatten die Potsdamer Neuesten Nachrichten darüber berichtet.

Brandenburgs Sozialministerin Diana Golze (Linke) hat dem Vizedirektor am Landesinstitut für Rechtsmedizin in Potsdam fristlos gekündigt. Hintergrund ist dessen Mitarbeit bei der DDR-Staatssicherheit, die der heute 58-jährige Jürgen B. verschwiegen hatte. Diese Mitarbeit wurde jetzt bekannt.

Diese Lügen seien auch der ausschlaggebende Grund für die Entlassung gewesen, so Hesse. "Dadurch ist das Vertrauensverhältnis nachhaltig zerstört." Sozialministerin Diana Golze wollte sich nicht äußern – es handele sich um ein laufendes Verfahren.

Jürgen B. hätte künftig auch "Rechtsmedizin für Juristen" an der Uni Potsdam halten sollen. Das Landesinstitut für Rechtsmedizin soll ihn als Lehrbeauftragten zum aktuellen Wintersemester vorgesehen haben. Doch bereits Mitte Oktober habe die juristische Fakultät den Lehrauftrag von B. auf Weisung des Instituts gestrichen. "Aus dem Landesinstitut für Rechtsmedizin hieß es, Herr B. sei suspendiert, man wollte aber nicht sagen warum genau, aus persönlichen Gründen", so Götz Schulze, der Dekan der juristischen Fakultät rbb|24. "Wir haben erst heute Morgen aus den Medien erfahren, warum, und sind schockiert", so die Reaktion auf die Stasi-Mitarbeit.