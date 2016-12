Der gewählte Bürgermeister ist ein verurteilter Straftäter, und auch was die Wahl selbst angeht, kehrt in Guben seit langem keine Ruhe ein. Seit Mittwochabend ist zumindest klar: Neuwahlen wird es so schnell nicht geben. Denn die Stadtverordneten erklärten die Bürgermeisterwahl für gültig.

Der gewählte FDP-Bürgermeister ist suspendiert und hat Hausverbot im Rathaus - aber Neuwahlen wird es in Guben (Kreis Spree-Neiße) trotzdem nicht geben. Am Mittwochabend entschied die Mehrheit der Stadtverordneten, dass die Wahl im vergangenen Sommer rechtmäßig war - 17 Gubener Parlamentarier stimmten für eine entsprechende Beschlussfassung, bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung. Damit wiesen die Stadtverordneten Einsprüche gegen die Bürgermeisterwahl ab.

Diese hatte im Juli der frühere Amtsinhaber Klaus-Dieter Hübner gewonnen, mit 57,8 Prozent der Stimmen. Der FDP-Politiker ist in der Kleinstadt an der deutsch-polnischen Grenze allerdings umstritten, weil er wegen einer rechtskräftigen Verurteilung in einem Korruptionsprozess vorbestraft ist. Das Landgericht Cottbus hatte ihn 2015 zu einer Bewährungsstrafe von eineinhalb Jahren verurteilt. Die Richter sahen es als erwiesen man, dass er in seiner früheren Amtszeit eine Gartenbaufirma bei der städtischen Auftragsvergabe begünstigte. Im Gegenzug pflegte der Betrieb kostenlos Hübners Privatgrundstück.