Im November in Berlin-Schöneberg festgenommen

Der Terrorverdacht gegen einen Anfang November in Berlin festgenommenen mutmaßlichen Islamisten hat sich offenbar erhärtet. Im zweiten Anlauf erließ der Bundesgerichtshof einen Haftbefehl gegen Ashraf al T.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat im zweiten Anlauf Haftbefehl gegen den Anfang November in Berlin-Schöneberg festgenommenen Terrorverdächtigen Ashraf al T. erlassen. Das teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Donnerstag mit.