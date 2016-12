Im Prozess zum Brandanschlag von Nauen hat die 1. Strafkammer des Landgerichts Potsdam einen der drei inhaftierten Angeklagten auf freien Fuß gesetzt. Der Haftbefehl gegen den 27-Jährigen werde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt, verkündete der Erste Vorsitzende Theodor Horstkötter am Donnerstag.

Befangenheitsanträge, Widerspruch, Zeugen im Kreuzverhör: Maik S., dem zusammen mit weiteren Neonazis vorgeworfen wird, 2015 einen Brandanschlag auf eine geplante Flüchtlingsunterkunft in Nauen verübt zu haben, versucht mit allen Mitteln, das Verfahren abzubrechen.

Verfahren nach Brandanschlag in Nauen

Die Kammer lehnte anschließend einen weiteren Befangenheitsantrag ab, den der als Rädelsführer angeklagte NPD-Politiker Maik S. gegen Horstkötter gestellt hatte. Daraufhin legte S. sofort Widerspruch gegen die Fortsetzung des Prozesses ein.

Hintergrund von bislang fünf Befangenheitsanträgen gegen die Kammer war die Bemerkung eines Schöffen, der die Glaubwürdigkeit von S. offen in Zweifel gezogen hatte. Zwei Verteidiger stellten daraufhin Befangenheitsanträge. Als die Kammer darüber am nächsten Verhandlungstag noch nicht entschieden hatte, stellten die beiden neue Anträge, diesmal gegen die ganze Kammer. In der vergangenen Woche hatte das Gericht alle vier Anträge abgelehnt.