Interview | Die freiwillige Helferin Maria Ebert - "Das Ehrenamt muss als Lückenfüller herhalten"

05.12.16 | 14:01 Uhr

Berlin feiert seine vielen freiwilligen Helfer - am Montag ist Tag des Ehrenamts. Doch manche von ihnen wollen nicht geehrt werden, sondern demonstrieren gegen die Umstände, die das Ehrenamt nötig machen. Die Berlinerin Maria Ebert sagt im Interview, warum sie der Begriff stört - und was aus ihrer Sicht statt Lobreden dringender nötig wäre.

rbb|24: Frau Ebert, wie sind Sie zum Ehrenamt gekommen?

Maria Ebert: Ich war im Sommer 2015 gerade in Wien, als viele Geflüchtete am Hauptbahnhof angekommen sind. Spontan hat sich dort eine Gruppe zusammengefunden, um für die ankommenden Menschen eine medizinische Erstversorgung zu organisieren. Danach habe ich in Berlin angefangen, beim Medibüro mitzuarbeiten. Das Medibüro vermittelt seit 20 Jahren Menschen ohne Krankenversicherung ärztliche Versorgung. In regelmäßigen Sprechstunden werden Patientinnen und Patienten - auch ohne Papiere - an freiwillige Ärztinnen und Ärzte vermittelt, die sie kostenlos und anonym behandeln. Wie alle anderen vom Team arbeite ich unbezahlt, in meiner Freizeit.

Zur Person Medibüro Berlin - Maria Ebert 23 Jahre alt studiert Philosophie und Gender Studies. engagiert sich beim Medibüro Berlin, wo sie Menschen ohne Krankenversicherung ärztliche Versorgung vermittelt. Gründungsmitglied der neuen "Gewerkschaft für Ehrenamt und freiwillige Arbeit".



Im September haben Sie gemeinsam mit Kollegen vom Berliner Medibüro die Gewerkschaft für Ehrenamt und Freiwillige Arbeit gegründet. Warum?

Wir wollen die Konflikte thematisieren, die mit dem Ehrenamt verbunden sind. Ich leiste beim Medibüro zum Beispiel Arbeit, die eigentlich eine Sprechstundenhilfe machen würde. Dafür habe ich aber keine berufliche Qualifikation. Die Ärztinnen und Ärzte, mit denen wir zusammenarbeiten,

haben nicht unbegrenzt Zeit, Menschen kostenlos zu behandeln. Manchmal fehlt Spendengeld für Medikamente oder Operationen. Dann wird klar: Auf freiwilliger Basis kann eine Versorgung nach menschenrechtlichen Standards nicht garantiert werden. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns

in der Gewerkschaft vernetzen und das, was wir tun, politisieren. Wir versuchen über die Gewerkschaft, öffentliche Aufmerksamkeit zu bekommen und die Situation zu verbessern.



Warum finden Sie den Begriff Ehrenamt problematisch?

Was ich beim Medibüro tue, ist für mich kein Ehrenamt. Ich mache das aus einer politischen Motivation heraus. Mich ärgert es, dass unsere Unterstützungsarbeit mit Wohltätigkeit verknüpft wird. Wir stecken in einem Widerspruch. Einerseits wird unsere Hilfe in einer konkreten

Situation gebraucht: von jemandem, der krank ist und ohne Krankenkarte nicht behandelt wird oder von jemandem, der Deutsch lernen will, aber keinen Kurs bekommt. Andererseits darf doch so etwas Grundsätzliches wie Krankenversorgung oder Sprachelernen nicht von freiwilliger Hilfe

abhängen! Jeder Mensch sollte einen Anspruch darauf haben, dass der Staat sich um seine sozialen Rechte kümmert.

Um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen, demonstriert Ihre Gewerkschaft am Montag. Sie fahren mit Rädern vom Medibüro in Kreuzberg zum Deutschen Theater, wo am Nachmittag der Deutsche Ehrenamtspreis verliehen wird.

Wir fordern, dass soziale Menschenrechte wie das Recht auf gesundheitliche Versorgung, auf angemessenes Wohnen oder auf kulturelle Teilhabe geachtet und garantiert werden. Dazu gehört für mich, dass Geflüchtete zum Beispiel qualifizierte Rechtsberatung bekommen und nicht

in Lagern untergebracht werden. Wir wollen eine Debatte darüber anstoßen, was freiwillige Unterstützer leisten sollten und was der Staat organisieren muss; mithilfe von professionellen, bezahlten Kräften.

Füllen die ehrenamtlichen Helfer eine Lücke im deutschen Sozialstaat?

Auf jeden Fall. Das Ehrenamt muss als Lückenfüller herhalten, wenn der Staat versagt oder wo er sogar bewusst Ausschlüsse produziert. Es gibt in Deutschland eine Ausschließungspolitik gegenüber Menschen ohne Staatsbürgerschaft oder mit der falschen Staatsbürgerschaft. Damit meine ich zum Beispiel Geflüchtete, die aus sogenannten sicheren Herkunftsländern kommen. Ihnen wird abgesprochen, dass sie einen legitimen Fluchtgrund haben, und sie werden ausgeschlossen von bestimmten Rechten. Wenn diese Menschen gezwungen sind, in die Illegalität zu gehen, haben sie keinen Zugang zu Gesundheitsversorgung. Das Medibüro versucht, das aufzufangen, aber wir können diese Lücke nicht schließen.

Heute am internationalen Tag des Ehrenamts verleiht Bundespräsident Joachim Gauck freiwilligen Helfern Verdienstorden. Es wird viel öffentliches Lob von Politikern geben. Empfinden Sie das als eine angemessene Form der Wertschätzung für Ihre Arbeit?

Einerseits ist es schön, dass es Menschen gibt, die freiwillige Arbeit als Arbeit anerkennen. Aber auf der anderen Seite finde ich, dass solche Ehrungen zu kurz greifen. Es wird bei solchen Veranstaltungen nicht kritisiert, was die politischen Bedingungen sind, die den riesigen

Bedarf an ehrenamtlicher Arbeit hervorbringen. Wie organisieren wir unsere Gesellschaft? Wie organisieren wir so etwas wie Krankenversorgung? Können wir die Gesellschaft so gestalten, dass

niemand mehr durch ehrenamtliche Arbeit aufgefangen werden muss? Genau darüber wollen wir diskutieren. Das Interview führte Anne Kohlick