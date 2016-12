Er hat Berichte aus den verschiedenen Bereichen Ost-Berlins ausgewertet und an die Vorgesetzten weiter geliefert. Da hat er persönlich höchstwahrscheinlich niemandem geschadet. Er sollte – wenn ein Berufsanfänger das schon durfte – mitteilen, wie die Stimmung vor Ort ist, wie die Stimmung in Betrieben und Wohnbereichen und so weiter ist. Das waren ja turbulente Zeiten im Herbst 1989. Hier hat er als Offiziersschüler gewirkt. Er wollte ja keine militärische Laufbahn einschlagen. Die Offizierslaufbahn beim MfS bedeutete nicht, dass alle militärisch tätig waren, sondern dass man eine militärische Grundausbildung bekam. Holm selber sollte dann ja in die Zeitschrift "Junge Welt" wechseln, um dort dann wahrscheinlich aufzupassen, dass der klare Klassenstandpunkt eingehalten wird.