Ich hatte das Glück, sehr viel in einer Berliner Gemeinschaftsschule zu unterrichten, die gerade darauf verzichtet, Schüler nach vermeintlichen künftigen Bildungsabschlüssen auszusortieren. Dort werden alle Schüler so genommen, wie sie sind. Doch wenn Schüler schon relativ früh, also nach der 5. oder 6. Klasse, in ihr künftiges Berufsleben eingeteilt werden – du wirst Maurer, du Anwältin – dann ist das viel zu wenig durchlässig. Das kann nicht gut sein. Ein trennendes Schulsystem verfestigt die Risikogruppe von Schülern, die besonders schwach im Lesen, Schreiben oder Rechnen sind.