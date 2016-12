Dr. Jan Schulte-Kellinghaus (47) wird neuer Programmdirektor beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb). Der Rundfunkrat des Senders bestätigte einen entsprechenden Vorschlag von Intendantin Patricia Schlesinger am Donnerstag einstimmig. "Jan Schulte-Kellinghaus ist ein versierter Programm-Manager in der ARD. Er hat einen klaren Blick für die Anforderungen des digitalen Zeitalters, ist überzeugter Team-Spieler und erstklassig in der Medienwelt vernetzt. Ich freue mich darauf, mit ihm als Programmdirektor die Reformen im rbb voranzutreiben", sagte Schlesinger. Jan Schulte-Kellinghaus sagte: "Der rbb steht vor einem grundlegenden Umbau seines Fernsehprogramms, sendet Radioprogramme, um die ihn die ARD beneidet und steht vor einer vielversprechenden Entwicklung mit seinen digitalen Medien. Das möchte ich gerne mit gestalten."

Bei der Rundfunkratssitzung am Donnerstag gab rbb-Intendantin Patricia Schlesinger zwei weitere Personalien bekannt: Susann Lange (44), bislang Leiterin der Intendanz, wird mit dem Jahreswechsel Justiziarin des Senders. Das Amt wird vakant, weil der bisherige Justiziar und Direktor Recht und Unternehmensentwicklung, Dr. Reinhart Binder, für zunächst drei Jahre die Steuerung eines ARD-weiten Projekts zur Struktur- und Prozessoptimierung im Senderverbund übernimmt. Nachfolgerin von Susann Lange als Leiterin der Intendanz wird Verena Formen-Mohr (47), bislang Redakteurin für strategische Aufgaben in der Intendanz des rbb.

Der Rundfunkrat stellte am Donnerstag zudem den Wirtschaftsplan für 2017 fest. Der rbb rechnet im kommenden Jahr mit Erträgen von 464,5 Millionen Euro und Aufwendungen von 518,2 Mio. Euro. Für das erste Jahr der neuen Beitragsperiode 2017 bis 2020 ergibt das einen Jahresfehlbetrag von 53,7 Mio. Euro.



Allerdings kann der rbb zum Ausgleich dieses Fehlbetrags auf die seit 2013 angesparte Beitragsrücklage zugreifen. Dies hatten die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten im Oktober 2016 entschieden. Der rbb ist auf diese Mittel dringend angewiesen, um Finanzierungslücken in der kommenden Beitragsperiode 2017 bis 2020 ausgleichen zu können.



"Für 2017 plant der rbb Mehrausgaben vor allem im Programm, aber auch in den anderen Unternehmensbereichen. Wir müssen dringend die technische Infrastruktur auf einen zeitgemäßen Stand bringen, da gibt es großen Nachholbedarf. Mit unserem Fernsehprogramm streben wir nach mehr Akzeptanz, wir überarbeiten das komplette Schema und bereiten neue Sendungen vor", so Intendantin Patricia Schlesinger. Verwaltungsdirektor Hagen Brandstäter ergänzte: "Auch die Investitionen sollen steigen: Vorgesehen sind 35,7 Mio. Euro für 2017, gegenüber 18,8 Mio. Euro im Jahr 2016."