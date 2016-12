- Am Dienstagabend reklamiert die Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) den Angriff für sich.

- Ein Verdächtiger flüchtet und wird nach am Montagabend nahe der Siegessäule festgenommen. In Vernehmungen streitet er die Tat ab. Am Dienstagabend teilt die Bundesanwaltschaft mit: Gegen den Verdächtigen wird kein Haftbefehl erlassen. Der Mann kommt frei.

- Am Montag gegen 20 Uhr fährt ein Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz. Der Fahrer legt eine Strecke von 50 bis 80 Metern zurück, überfährt dabei viele Menschen.

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat den Angriff auf den Weihnachtsmarkt in Berlin für sich in Anspruch genommen. Das IS-Sprachrohr Amak meldete am Dienstag im Internet, ein "Soldat des Islamischen Staates" sei für den Angriff verantwortlich gewesen. Die Echtheit der Nachricht ließ sich zunächst nicht verifizieren. Sie wurde aber über die üblichen IS-Kanäle im Internet verbreitet. Auch die Form der Erklärung entspricht früheren Bekenntnissen der Extremisten. Bundesinnenminister Thomas de Maizière sagte, nach der "angeblichen Bekennung" verfolgten die Ermittler mehrere Hinweise.

Der 23-jährige Pakistani war am Montagabend in der Nähe der Siegessäule festgenommen worden, nachdem ein LKW in den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gefahren war und dabei viele Menschen überfahren hatte. Zwölf Menschen starben, mindestens 45 wurden verletzt.

Kurz zuvor kam der Verdächtige frei, der nach dem Lastwagen-Anschlag in Berlin am Montagabend festgenommen worden war. "Die bisherigen Ermittlungsergebnisse ergaben keinen dringenden Tatverdacht gegen den Beschuldigten", teilte der Generalbundesanwalt am Dienstagabend in Karlsruhe mit. Der Mann habe zwar umfangreiche Angaben gemacht, eine Beteiligung an der Tat aber bestritten.

Die "Welt" hatte auf ihrer Webseite unter Berufung auf hohe Sicherheitskreise bereits am Dienstagnachmittag berichtet, dass der Mann, der in der Nacht festgenommen wurde, nicht der Fahrer des LKW sein soll. Die Angaben des Verdächtigen seien überprüft und für richtig befunden worden, so die Zeitung.

Polizeipräsident Klaus Kandt hatte bereits am Dienstagnachmittag gewarnt, dass der wahre Täter möglicherweise noch in Berlin unterwegs sei. "Es könnte sein, dass die Ermittlungen noch sehr offen sind." Diese Vermutung bestätigte sich offenbar am Dienstagabend.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz einen terroristischen Hintergrund hatte. Das sagte Generalbundesanwalt Peter Frank am Dienstag. Vermutet wird, dass ein bisher Unbekannter den polnischen Sattelschlepper in seine Gewalt gebracht, und dann den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin-Charlottenburg verübt hat.

Der Generalbundesanwalt Peter Frank, der in Karlsruhe seinen Dienstsitz hat, übernimmt am Dienstagmorgen die Ermittlungen. Am Nachmittag teilt er mit, dass er von einem terroristischen Hintergrund der Tat ausgeht.

Der Breitscheidplatz bleibt die ganze Nacht über weiträumig abgesperrt. Am Dienstag zeigt die Polizei in der ganzen Stadt verstärkte Präsenz, viele Polizisten führen Maschinengewehre bei sich.

45 Verletzte wurden in Berliner Krankenhäuser eingeliefert. Viele von ihnen sind schwer verletzt. Acht Patienten liegen allein in der Charité auf der Intensivstation.

Am Abend zuvor war ein Lastwagen auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz in eine Gruppe von Menschen gefahren.

Die Stände des Weihnachtsmarkt am Alexanderplatzes öffneten morgens zunächst. Doch dann appellierten der Innensenator und die Polizei an die Veranstalter, die Stände aus Pietätsgründen wieder zu schließen. Der Veranstalter folgte dem Appell.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verurteilte den Anschlag als "grausame und letztlich unbegreifliche Tat". "Ich weiß, dass es für uns alle besonders schwer zu ertragen wäre, wenn sich bestätigen würde, dass ein Mensch diese Tat begangen hat, der in Deutschland um Schutz und Asyl gebeten hat", sagte sie am Dienstag in Berlin. Am Nachmittag legte sie weiße Rosen am Tatort nieder und trug sich in das Kondolenzbuch in der Gedächtniskirche ein.

Merkel kündigte ein hartes Vorgehen des Rechtsstaats an. Die Tat werde aufgeklärt werden, "in jedem Detail, und sie wird bestraft werden, so hart es unsere Gesetze verlangen".

Um 18 Uhr wurde ein Gedenkgottesdienst für die Opfer in der Gedächtnis-Kirche abgehalten. Zur selben Zeit wurde das Brandenburger Tor in den Farben schwarz-rot-gold (für Deutschland) und rot-weiß (für Berlin) angestrahlt.