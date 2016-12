Der brandenburgische Landkreis Spree-Neiße hat die bundesweit höchste Betreuungsquote für Kinder unter drei Jahren. Das berichtete das Statistische Bundesamt am Montag. Insgesamt 61,8 Prozent Kinder besuchten dort zum Stichtag der Erhebung am 1. März 2016 eine Kita oder waren bei Tageseltern.



Die geringste Betreuungsquote zum gleichen Zeitpunkt wies der Kreis Berchtesgadener Land in Bayern auf: 14,3 Prozent, wie die Behörde mitteilte.



Bei Kindern unter zwei Jahren hatten 75 von 77 ostdeutschen Kreisen und Städten eine Betreuungsquote von mindestens 80 Prozent. Diesen Wert erreichten in Westdeutschland nur drei der insgesamt 325 Kreise.



Bei den Einjährigen lag im Osten die Betreuungsquote bei rund 50 Prozent. Im Westen gab es insgesamt nur fünf Kreise oder Städte mit einer entsprechend hohen Quote. Bei Kindern unter einem Jahr liegt bei Betreuungsquote deutschlandweit unter 4 Prozent.