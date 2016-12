Insgesamt fünf Monate lang war Andrej Holm Offiziersschüler bei der Stasi. Im Einzelnen: vier Wochen militärische Grundausbildung, nochmal sechs Wochen, bis unter der Regierung Modrow der erste Umbau des Apparats begann - und weitere acht Wochen, bis klar war, dass Holm vorzeitig entlassen und die Stasi aufgelöst werden würde. Ich mag ja geschichtsvergessen sein, aber mit Verlaub: Das ist eine kurze, eine sehr kurze Zeit. Viel zu kurz, als dass ein 18-Jähriger währenddessen so viel moralische Schuld aufladen könnte, die 27 Jahre später immer noch so groß wäre, um eine Karriere als Fachpolitiker unmöglich zu machen.

Der Fall Holm wird niemandem gefallen, der unter der Stasi gelitten hat. Er darf auch der Opposition nicht gefallen, deren Aufgabe es ist, den Finger in die Wunde zu legen. Aber die Verhältnismäßigkeit muss stimmen. Fünf Monate bei der Stasi, seitdem 27 Jahre ohne - wie lange sollte eine angemessene Bewährungszeit denn sein? Ich möchte zum Beispiel Herrn Florian Graf von der CDU, früher kurz mal bekannt als Herr Dr. Graf, heute nicht mehr daran messen, wie viel Schindluder er mal mit seiner Doktorarbeit getrieben hat. Vielmehr möchte ich ihn daran messen, wie gut er seinen Job als CDU-Fraktionschef macht.

Ich finde es furchtbar, wie er jetzt Holms Zeit als 18-Jähriger bei der Stasi mit einem eingestellten Ermittlungsverfahren vor einem Jahrzehnt und seiner Arbeit als linker Stadtsoziologe verrührt und vermischt nach dem Motto "Irgendwas wird schon hängen bleiben". Wer so sein politisches Geschäft betreibt, dem braucht niemand einen Doktortitel zu entziehen. Seine politischen Taten sprechen für sich. Und Andrej Holm möchte ich daran messen, was er für eine sozialere Stadtentwicklung erreicht. An seinen Taten, nicht an seiner Vergangenheit.