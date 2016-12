Auf dem Breitscheidplatz ist am Montagabend ein Albtraum wahrgeworden, den alle Sicherheitsexperten seit Jahren regelmäßig träumen. Trotzdem: Wir sollten aus diesem Albtraum jetzt nicht die falschen Schlüsse für unser Leben ziehen. Von Torsten Mandalka

Ein Ping auf dem Handy, plötzlich eine Einblendung im Fernsehen, dann sich überschlagende Nachrichten, Sondersendungen - innerhalb weniger Minuten ist in Berlin am Montagabend die Welt plötzlich eine andere geworden. Und auch wieder nicht: Nur wenige hundert Meter vom Breitscheidplatz entfernt ging das Leben in Geschäften und Bars weiter, als wäre nichts geschehen.

Ich habe reagiert, wie die meisten Berliner: Mich vergewissert, dass die Kinder nicht irgendwo in der Stadt rumschwirren - vor allem nicht auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz. Sie sind zu Hause - Erleichterung.

Später erfahre ich, dass meine Freundin - sie arbeitet in der Nähe - eigentlich noch vorhatte, einen After-Work-Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt zu trinken. Sie und ihre Kollegen haben sich spontan anders entschieden - für eine Kneipe nebenan. Die Erkenntnis geht durch Mark und Bein: Das war verdammt knapp. Und plötzlich habe ich eine Ahnung davon, wie es denjenigen gehen muss, die gerade versuchen, ihre Lieben auf dem Handy anzurufen, und die nur die Ansage bekommen: Der Teilnehmer ist vorübergehend nicht zu erreichen. Für so viele Menschen ist die Nachricht eben nicht vorübergehend - sie ist endgültig schrecklich.