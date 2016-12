Einer der letzten Zeitzeugen der NS-Geldfälscherwerkstatt im KZ Sachsenhausen, Adolf Burger, ist tot. Er starb im Alter von 99 Jahren in Prag. Seine Erinnerungen bildeten die Grundlage für den Film "Die Fälscher", der 2008 einen Oscar gewann.

Der Holocaust-Überlebende Adolf Burger, einer der letzten Zeitzeugen der NS-Geldfälscherwerkstatt im KZ Sachsenhausen, ist tot. Das berichteten mehrere tschechische Medien am Mittwoch. Er sei am Dienstagabend im Alter von 99 Jahren in Prag gestorben, hieß es. Die Berichte berufen sich auf die Tochter und den Schwiegersohn des Verstorbenen.