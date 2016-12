Der brandenburgische Landesrechnungshof kritisiert in seinem neuen Jahresbericht zahlreiche Fälle von Verschwendung in den Behörden.

Der oberste Kassenprüfer des Landes, Christoph Weiser, stellte den Bericht am Montag in Potsdam vor. Darin fordert der Rechnungshof die Landesregierung auf, die Schuldentilgung zu verstärken, weiter in den Versorgungsfonds für Beamte einzahlen und riskante Derivatgeschäfte mit Landesvermögen zu beenden.

Außerdem kritisiert der Landesrechnungshof das Medienboard Berlin-Brandenburg, weil es keine Erfolgskriterien für die Filmförderung geben. Im Visier der Behörde ist auch das etwa 1.000 Kilometer lange Radwegenetz an den Landesstraßen. Hier rügt der Rechnungshof, dass der Landesbetrieb den Zustand der Radwege nicht kenne und nur akute Mängel behebe. Daher drohe ein systematischer Verfall der Radwege in Brandenburg. Der Rechnungshof kann alle Ein- und Ausgaben der Behörden untersuchen und prüfen, ob Maßnahmen der Landesregierung wirtschaftlich sind.

Verschwendung von Steuergeldern ermittelten die Rechnungshofmitarbeiter etwa bei der Einführung eines neuen Datenverarbeitungssystems an den Gerichten; außerdem am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung, wo einer entlassenen Führungskraft für zwei Jahre gegen alle Haushaltsregeln 225.000 Euro Gehalt überwiesen wurden.

Im Oktober hatte der Bund der Steuerzahler unsinige Projekte gerügt, darunter: Das Thermalbad Blütentherme in Werder (Potsdam-Mittelmark), das Hafenprojekt "Marina Teltow" (Potsdam-Mittelmark) und die Tropenhalle in Potsdam, außerdem der unfertige Flughafen BER sowie die Begegnungszone Maaßenstraße in Berlin-Schöneberg, der Smartphone-Guide Friedrichstraße und der Kietzgrabensteg in Köpenick.