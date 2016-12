Stichwahl um den Landratsposten - Bürger von Oder-Spree müssen erneut an die Wahlurne

10.12.16 | 08:31 Uhr

Wieder einmal geht eine Landratswahl in die Verlängerung: Im Landkreis Oder-Spree kommt es zur Stichwahl. Am Sonntag treffen die Bewerber von SPD und CDU aufeinander. Ob es am Ende einen Landrat gibt, ist aber offen.

Im Landkreis Oder-Spree sind am Sonntag die Einwohner erneut aufgerufen, über ihren Landrat zu entscheiden. Beim ersten Wahlgang am 27. November hatte keiner der beiden Kandidaten die absolute Mehrheit erhalten. Zur Wahl stellen sich Rolf Lindemann (SPD) und Sascha Gehm (CDU). Die Neuwahl war nötig geworden, weil Amtsinhaber Manfred Zalenga im Sommer überraschend angekündigt hatte, in den Ruhestand zu gehen. Als Grund gab er die bevorstehende Kreisgebietsreform an, die er als Verwaltungschef nicht mittragen wolle, sagte Zalenga damals. Sein letzter Arbeitstag ist am 8. Februar 2017.

Landratswahl im Landkreis Oder-Spree (erster Wahlgang): Rolf Lindemann vor Sascha Gehm

Im ersten Wahlgang kam Lindemann, Sozialbeigeordneter des Landkreises, auf 37,0 Prozent der Stimmen - für einen Sieg wären aber mehr als 50 Prozent der Stimmen notwendig gewesen. Der CDU-Politiker Gehm erreichte einen Stimmenanteil von 23,3 Prozent und lag damit nur knapp vor dem Kandidaten der Linken, dem Tierarzt Eberhard Sradnick (22,3 Prozent). Der Einzelbewerber Torsten Giesel kam auf 10,6 Prozent, der Fürstenwalder Stadtverordnete Kai Hamacher (Piraten) auf 6,9 Prozent.

Absolute Mehrheit reicht nicht aus

Doch die Stichwahl am Sonntag ist keine Garantie dafür, dass anschließend auch wirklich der Landrat feststeht. Wie so oft bei Landratswahlen in Brandenburg, könnte die Direktwahl durch die Bürgerinnen und Bürger nämlich am sogenannten Quorum scheitern. Laut Paragraf 72 des Kommunalwahlgesetzes sieht dieses Kriterium vor, dass der Wahlsieger zugleich die Stimmen von 15 Prozent aller Wahlberechtigten auf sich vereinigen muss; und da es im Landkreis Oder-Spree derzeit 153.761 Wahlberechtigte gibt, wären auch in der Stichwahl mindestens 23.065 Stimmen erforderlich. Im ersten Wahlgang am Sonntag kam Rolf Lindemann jedoch lediglich auf 17.748 Stimmen - deutlich zu wenig, um das Quorum zu erfüllen.

Wahlbeteiligung bei Landratswahlen ist regelmäßig zu gering

Aber nicht allein parteipolitische Präferenzen sind der Grund für zu wenig Stimmen: Schon die niedrige Wahlbeteiligung lässt Landratswahlen in Brandenburg regelmäßig am Quorum scheitern. So lag die Wahlbeteiligung am Sonntag im Landkreis Oder-Spree bei nur 31,8 Prozent - oder 48.873 Stimmen. "Das ist eine sehr niedrige Wahlbeteiligung für Kommunalwahlen. Für Landratswahlen fällt dieser Wert aber gar nicht so sehr aus dem Rahmen", sagte der Wahlleiter Michael Burke dem rbb.

Immerhin: Gingen alle Wähler am dritten Advent noch einmal zur Wahl, könnte der Sieger auf über 24.000 Stimmen kommen. Die Erfahrung vorheriger Landratswahlen lehrt aber: In Stichwahlen sinkt die Wahlbeteiligung in der Regel nochmal.

Die hohen Hürden, die duch das Quorum gesetzt sind, haben seit der Einführung der Direktwahl im Jahr 2010 regelmäßig zum Scheitern der Wahl geführt. So musste bei acht von 14 Landratswahlen der Landrat – wie schon vor 2010 – am Ende doch vom Kreistag gewählt werden. Lediglich in zwei Fällen führte die Wahl gleich im ersten Anlauf zu einem Ergebnis: In der Prignitz 2014 (Wahlbeteiligung: 34,8 Prozent) und in Dahme-Spreewald 2015 (Wahlbeteiligung: 36,8 Prozent). Nur in drei Fällen (Oberspreewald-Lausitz 2010, Märkisch-Oderland 2014 und Potsdam-Mittelmark 2016) führte die Stichwahl zu einem Ergebnis. Der Landkreis Oder-Spree könnte diese Bilanz am 11. Dezember nun etwas aufbessern. Reformvorschläge, wie das Quorum zu senken oder die Landratswahlen künftig mit Landtags- oder Bundestagswahlen zu koppeln, wurden zwar wiederholt in der Brandenburger Politik diskutiert, aber im vorigen Jahr erstmal auf Eis gelegt. Zunächst will die Landesregierung die Kreisgebietsreform in trockene Tücher bringen.



Übersicht zu den 14 Direktwahlen der Landräte seit 2010

Zusammengestellt von Marc Langebeck mit Angaben des Landeswahlleiters

Interview der Kandidaten Warum wollen Sie Landrat werden? Rolf Lindemann (in der Stichwahl am 11. Dezember): "Suche die Verpflichtung" Seit 26 Jahren arbeitet der Sozial-Beigeordnete Rolf Lindemann (SPD) in der Kreisverwaltung und hat viele wichtige Projekte begleitet und angeschoben. Diese möchte er künftig als Landrat weiter begleiten. Er will viele Dinge "anders anpacken" als der amtierende Landrat Manfred Zalenga und ist überzeugter Anhänger der kommunalen Selbstverwaltung. Sascha Gehm (in der Stichwahl am 11. Dezember): "Ich habe neue Ideen und einen frischen Blick" "Ruhig mal machen", möchte auch Sascha Gehm. Der Kandidat der CDU ist mit 34 Jahren der Jüngste in der Kandidatenrunde. Der Voll-Jurist sieht noch viel Potential im Landkreis Oder-Spree und möchte gern als Landrat die Herausforderungen der kommenden Jahre meistern. Eberhard Srandnick: "Bin bodenständig, kenne Land und Leute" Den Kreistagsabgeordneten der Linken, Eberhard Srandnick, der in Leißnitz bei Beeskow zu Hause ist, treibt ein ganz einfacher Grund an: "Weil ich denke, dass jemand Landrat werden sollte, der nicht unbedingt zur Verwaltung gehört. Jemand von Außen, hier aus der Region, der Land und Leute kennt, ich denke so ein Kreistagsabgeordneter könnte das ruhig mal machen."



Kai Hamacher: Gegen "Alt-Parteien-Filz" "Der Alt-Parteien-Filz in den Verwaltungen muss ein Ende haben"- deshalb möchte der Fürstenwalder Kai Hamacher von der Piratenpartei Landrat werden. Er stehe für eine transparente und bürgernahe Verwaltung, sagt der 42-jährige, der als selbstständiger Unternehmer tätig ist: "Das wieder mehr Vertrauen zwischen Bürgern, Verwaltung und Politik entsteht."

Torsten Giesel: "Ich kenne die Sorgen und Probleme der Menschen" Für den 48-jährigen Einzelkandidaten Torsten Giesel aus Wellmitz war es einfach die Tatsache, dass es jetzt bei der Direktwahl möglich ist, sich auch als Nicht-Verwaltungsmensch aufstellen zu lassen: "Ich trete an, weil es zum ersten Mal die Möglichkeit gibt, von den Bürgern direkt gewählt zu werden."



Wie stehen Sie zur Kreisgebiets-Reform? Rolf Lindemann (in der Stichwahl am 11. Dezember): Nicht gut vorbereitet Lindemann (SPD) hat bereits bei der Gemeindegebietsreform vor 13 Jahren Erfahrungen gesammelt. Seine Kritik an der geplanten Umstrukturierung: Sie sei nicht gut vorbereitet und was mit dem Frankfurter Schuldenberg werden soll, weiß auch noch niemand: "Für den Landkreis Oder-Spree ist das große Problem, dass die Bürger sehen, da wird unter Umständen eine kreisfreie Stadt eingekreist. Und jetzt geht plötzlich die Kreisumlage hoch, weil wir die Schuldenlast teilweise übertragen bekommen haben."



Sascha Gehm (in der Stichwahl am 11. Dezember): Freiwillige Zusammenarbeit wäre besser Sascha Gehm (CDU) ist gegen eine Reform, wie sie die Landesregierung aktuell anstrebt. Statt Kosten einsparen, würde ein Zusammenschluss von Kreisen und kreisfreien Städten letzendlich mehr Geld kosten. Der 34-jährige Kandidat der CDU setzt auf die freiwillige Zusammenarbeit zwischen der Stadt Frankfurt/Oder und dem Landkreis Oder-Spree.



Sradnick: Vorteile und Nachteile Sradnick von der Linken setzt auf neue Verhandlungen und Gespräche mit der Landesregierung. Der Kandidat der Linken hält die Reform für noch nicht ausgegoren. Ist aber prinzipiell dafür, unter anderem weil Frankfurt trotz Schuldenberg, dem Kreis auch Vorteile bringt: "Als wirtschaftliches und kulturelles Zentrum für den Landkreis Oder-Spree und vielleicht auch für Märkisch Oderland und weiter entwickelt werden muss und uns zur Verfügung stehen muss."



Hamacher: "Am besten mit den Bürgern gemeinsam" "Kreisgebietsreform auf freiwilliger Basis" und "am besten mit den Bürgern gemeinsam". Darauf setzt Kai Hamacher, Kandidat der Piratenpartei. Ginge es nach ihm, würden die Bürger über eine solche Reform abstimmen. Giesel: "Zu teuer, zu weite Wege" Torsten Giesel (parteilos) ist ein Kreisgebiets-Reformgegner. "Zu teuer, zu weite Wege für die Bürger", so die Begründung des 48-jährigen. Er würde alles so lassen wie es ist.

Wie organisieren Sie Bürgernähe? Rolf Lindemann (in der Stichwahl am 11. Dezember): Verwaltung umstrukturieren Für mehr Bürgernähe will Rolf Lindemann (SPD) die Verwaltung umstrukturieren. Bei vielen Bürgerversammlungen zum Thema Flüchtlinge war der Sozial- Dezernent in den letzten Monaten dichter am Bürger, wie kaum ein anderer. Eine wertvolle Erfahrung: "Ich haben das als sehr wohltuend erlebt, dass man wenn man ins Gespräch kommt, auch Bürger, die einem zunächst sehr skeptisch und sehr kritisch entgegentreten, dass man dies überzeugen kann und man zumindest einen Kompromiss heraus arbeiten kann."



Sascha Gehm (in der Stichwahl am 11. Dezember): Verwaltung muss an den Bürger heranrücken Wie wichtig der Bürgerkontakt auf Augenhöhe ist weiß CDU-Kandidat Sascha Gehm aus seinem Wahlkampf. Er möchte, dass die Verwaltung wieder dichter an den Bürger heran rückt: "Dann kann man auch sicherlich Probleme – akute Probleme die jeder Bürger hat - besprechen. Aber einfach dieses Persönliche macht ganz viel aus."



Sradnick: Schon jetzt nah dran Für Eberhard Sradnick, den Kandidaten der Linken, ist dieses Thema ganz selbstverständlich. Als Tierarzt sei er schon jetzt ganz dicht an den Menschen dran und das würde im Falle seiner Wahl auch so bleiben. Hamacher: Kein "Weiter so" Einen anderen Umgang mit den Bürgern, den strebt auch Kai Hamacher von der Piratenpartei an. Dass es so wie es ist, nicht weiter gehen kann, macht er an einem Beispiel deutlich: "Ich habe jetzt gerade einen Brief erhalten in dem sich jemand beschwert hat, das er nach sechs Wochen eine Bestätigung bekommen hat, dass sein Brief eingegangen ist. Und das ist dann genau das Gegenteil von guter Kommunikation zwischen Verwaltung und Bürger. Und genau das soll sich ändern."



Giesel: Alte Kennzeichen wieder einführen Für den Einzelkandidaten Torsten Giesel heißt "Bürgernähe", auch den Willen der Bürger zu akzeptieren. Zum Beispiel würde er die alten Autokennzeichen wieder einführen: "Die Wiedereinführung der alten Autokennzeichen, womit die Bürger ihre Heimatverbundenheit einfacher zum Ausdruck bringen können, das hat der Landkreis nicht zugelassen und das möchte ich wieder einführen."