Seit zwei Jahren versucht die AfD im Brandenburger Landtag in die Kommission zu gelangen, die den Verfassungsschutz kontrolliert. In einem weiteren Anlauf scheitert nun auch Fraktionschef Alexander Gauland.

In der Abschlussdebatte über den Doppelhaushalt hatte der Finanzexperte vor allem Gauland persönlich scharf kritisiert: "Das Einzige, was Sie von Finanzen verstehen, ist Ihre persönliche Profitmaximierung mit zwei Einkommen." Gauland will kommendes Jahr für den Bundestag kandidieren und im Fall seines Einzugs auch sein Landtagsmandat weiter behalten.

Der Brandenburger Landtag soll am Freitag eigentlich über den Doppelhaushalt für 2017 und 2018 abstimmen.

In den kommenden beiden Jahren sollen 23 Milliarden Euro ausgegeben werden - unter anderem für Kindergärten, Bildung, zusätzliche Polizisten, Breitbandausbau und die Flüchtlingsbetreuung.



Die Opposition kritisiert, dass die Landesregierung aus SPD und Linken zu wenig Schulden reduziert. Außerdem müsse man nach Alternativlösungen für die Energieregion Lausitz suchen. Der Vorsitzende des Haushaltausschusses Sven Petke (CDU) forderte in der Debatte zudem, einen Fokus auf den Strukturwandel in der Lausitz zu legen. Mit dem Doppelhaushalt stelle man die Weichen nicht neu und bleibe hinter dem zurück, was für die Zukunftsfähigkeit Brandenburgs notwendig ist.