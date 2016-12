An Brandenburgs Schulen steigt die verbale Gewalt von Schülern gegen Lehrer - das berichtet zumindest die Lehrer-Gewerkschaft GEW. Die Situation habe sich zugespitzt, sagte der GEW-Landesvorsitzende Günther Fuchs am Freitag. Dabei spiele sich vieles in einer Grauzone ab, weil sich nicht jeder betroffene Kollege dazu äußere.