Hacker greifen Hinweisportal des BKA an

LKW-Anschlag in Berlin

Nach dem LKW-Anschlag twitterte die Polizei: Bitte laden Sie Fotos und Videos auf ein Hinweisportal hoch. Am Dienstagnachmittag war die Seite aber zeitweise nicht erreichbar - das Portal war gehackt geworden.

Auf das BKA-Hinweisportal zum Anschlag in Berlin hat es einen Hackerangriff gegeben. Das Bundeskriminalamt (BKA) bestätigte am Mittwoch einen Bericht der Funke-Zeitungen. Am Dienstag sei die Seite www.bka-hinweisportal.de zwischen 17:00 und 19.30 Uhr deshalb nicht erreichbar gewesen.

Es handelte sich den Angaben zufolge um eine sogenannte DDOS-Attacke. Dabei werden die Rechner so lange mit Anfragen bombardiert, bis die Software nicht mehr mitkommt. Es seien sofort Gegenmaßnahmen eingeleitet worden, dann habe die Seite wieder funktioniert, sagte eine BKA-Sprecherin.