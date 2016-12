"Es muss ein Gesamtkunstwerk sein aus allen Strömungen, die sich wiederfinden, mit unterschiedlichsten Persönlichkeiten, mit vielfältigen Themen, aber in der Spitze mit jemandem, der führen kann", so der Berliner SPD-Chef. "Ich habe ja in den letzten Wochen keinen Hehl daraus gemacht, dass ich erstens finde, dass nach wie vor der Parteivorsitzende schon qua Amt den ersten Zugriff hat, und ich zweitens auch finde, dass Sigmar Gabriel ein guter, kraftvoller, ideenreicher Politiker ist, der das auch kann. Er ist ein Politiker, der etwas will, der nicht nur verwalten will, der gestalten will."