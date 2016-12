Landeschef von Bündnis in Brandenburg überzeugt

Brandenburgs Regierungs- und SPD-Chef Dietmar Woidke geht nicht davon aus, dass es nach der Wahl im kommenden Herbst zu einer rot-roten Koalition auf Bundesebene kommen wird. Dazu seien die Positionen der Linkspartei vor allem in der Außenpolitik eine zu große Hürde, sagte Woidke, der in Brandenburg mit der Linkspartei regiert, in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur.

Im Land Brandenburg habe sich die Zusammenarbeit der beiden Parteien dagegen bewährt. Seit sieben Jahren regiert die SPD mit der Linkspartei zusammen. "Ich bin überzeugt, mit einem anderen Koalitionspartner stünden wir nicht so gut da", sagte Woidke. Brandenburg habe seine bisher mit Abstand erfolgreichste Zeit gehabt, so der Landeschef. Bundesweit habe man Platz drei beim Wirtschaftswachstum erreicht, auch die Arbeitslosigkeit sei deutlich gesunken, erklärte der SPD-Politiker.