Neun Tage nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche hat die Polizei in Berlin einen Kontaktmann des mutmaßlichen Attentäters Anis Amri festgenommen. Das bestätigte am Mittwoch die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe, ohne zunächst weitere Details zu nennen. Zuvor hatte "Spiegel Online" darüber berichtet.

Bei dem Verdächtigen handle es sich um einen 40-jährigen Tunesier, der in der Hauptstadt lebe, berichtete "Spiegel Online" unter Berufung auf Sicherheitskreise.

