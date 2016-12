Mutmaßlicher Attentäter von Berlin in Mailand erschossen - Italiens Innenminister bestätigt Tod von Amri

23.12.16 | 11:16 Uhr

Der mutmaßliche Attentäter Anis Amri ist in Mailand erschossen worden, wie Italiens Innenminister am Freitagvormittag bestätigte. Amri soll am Montag einen Lkw auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gesteuert und so zwölf Menschen getötet haben. Der Berliner Innensenator hat erste Konsequenzen aus dem Attentat bekanntgegeben.



Der mutmaßliche Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz ist tot. Bei dem Mann, der in der Nacht zu Freitag in Mailand von Polizeikräften erschossen wurde, handelt es sich nach Angaben des italienischen Innenministers Marco Minniti "ohne jeden Zweifel" um Anis Amri. Das sagte der Innenminister am Freitag bei einer Pressekonferenz in Rom. Nach ersten Informationen trafen zwei Polizisten bei einer Routinekontrolle auf den mit einem Haftbefehl europaweit gesuchten Tunesier. Als die Beamten gegen drei Uhr morgens Amris Ausweispapiere verlangt hätten, habe dieser eine Schusswaffe gezogen und auf die Polizisten geschossen. Diese hätten das Feuer erwidert und ihn tödlich getroffen. Ein Polizist wurde schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht, er soll sich nicht in Lebensgefahr befinden. Die italienischen Behörden sagten, sie hätte ein Zugticket in Amris Rucksack gefunden. Ihren ersten Erkenntnissen zufolge sei er aus Paris nach Mailand gekommen.

Italiens Innenminister Marco Minniti (Quelle: Imago)

Amris Leiche war anhand der Fingerabdrücke identifiziert worden. Der mutmaßliche Attentäter von Berlin hatte mehrere Jahre in Italien verbracht: 2011 war er von Tunesien nach Italien gelangt, vier Jahre später nach Deutschland eingereist. Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) hat am Freitag Konsequenzen aus dem terroristischen Anschlag am Breitscheidplatz bekanntgegeben. Die große Silvesterfeier am Brandenburger Tor "wird mit deutlich höherem Sicherheitsniveau gefahren", sagte Geisel im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. Die Straße des 17. Juni werde mit Betonpollern gesichert, es würden deutlich mehr Sicherheitskräfte eingesetzt als ursprünglich geplant. Auch nach dem Tod Amris dauere die Spurensuche der Polizei an, es bestehe weiter eine "abstrakt hohe Gefährdungslage". 5.287 Beamte seien in den vergangenen Tagen eingesetzt gewesen. Aus der Bevölkerung sind nach Angaben Geisels mehr als 600 Hinweise zum Attentat am Breitscheidplatz eingegangen. Die Durchsuchungen in der Flüchtlingsunterkunft im ehemaligen Tempelhofer Flughafen hätten derweil keine Hinweise auf islamistischen Terror ergeben, sagte Geisel. Anis Amri hatte dort zuletzt gelebt.

Mehr zum Thema Anschlag in Berlin - Der Weg des Anis Amri Wer war der mutmaßliche Attentäter von Berlin? Und wieso konnte sich Anis Amri den Behörden entziehen, obwohl sie ihn monatelang überwachten? Am Freitag ist der Tunesier nach seiner Flucht in Mailand erschossen worden. Eine Chronologie der wichtigsten Stationen.

Europaweite Fahndung

Anis Amri wird dringend verdächtigt, am Montagabend einen Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gesteuert und mindestens zwölf Menschen getötet zu haben. Nach Amri wurde europaweit gefahndet, am Donnerstagabend wurde Haftbefehl gegen ihn erlassen. Seit 2016 hatte Amri in Berlin gelebt. war 2015 nach Deutschland eingereist. Obwohl Amri als "Gefährder" galt und ein Asylantrag abgelehnt wurde, scheiterte eine Abschiebung nach Tunesien, weil er keinen Pass hatte - Amris Heimatland wollte ihn nicht wieder aufnehmen. Medienberichten zufolge wurde er zuvor in Italien und Tunesien zu langen Haftstrafen verurteilt.

Duldungspapiere im Lastwagen

Auf die Spur Amris waren die Ermittler gekommen, als sie im Lastwagen seine Duldungspapiere fanden. Innenminister Thomas de Maizière (CDU) berichtete am Donnerstag, es seien auch Fingerabdrücke des 24-Jährigen am Fahrerhaus des Lkw sichergestellt worden. Es seien auch weitere Hinweise gefunden worden, "dass dieser Tatverdächtige mit hoher Wahrscheinlichkeit wirklich der Täter ist", fügte de Maizière hinzu.

Mit Informationen von Jan Menzel