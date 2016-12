Eine neue Stiftung soll künftig Menschen helfen, die als Kinder und Jugendliche Leid in sozialen Einrichtungen erfahren haben. Die Stiftung "Anerkennung und Hilfe" mit Sitz in Potsdam wird zum 1. Januar 2017 eingerichtet, ihre Arbeit soll sie zum 1. April aufnehmen. Das teilte Brandenburgs Aufarbeitungsbeauftragte Ulrike Poppe am Dienstag in Potsdam mit.

Regionale Anlauf- und Beratungsstellen sollen im Laufe des Jahres in jedem Bundesland eingerichtet werden. Damit soll in allen Bundesländern Hilfe für Menschen ermöglicht werden, die unter den Folgen von ungerechtfertigter Zwangsmaßnahmen, Strafen und Demütigungen in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe oder Psychiatrie leiden.