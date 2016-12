Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hat einen neuen Antrag auf Haftbefehl gegen den Terrorverdächtigen Ashraf al T. gestellt. Im November hatte der Bundesgerichtshof einen Haftbefehl gegen den in Berlin Festgenommenen verweigert - wegen mangelnder Beweise.

Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hat einen neuen Antrag auf Haftbefehl gegen den Terrorverdächtigen Ashraf al T. gestellt. Das teilte sein Anwalt, Jonathan Burmeister, am Mittwoch dem rbb mit.

Der 27-Jährige war Anfang November in Berlin-Schöneberg festgenommen worden. Zuvor hatte das Bundesamt für Verfassungsschutz gegen ihn ermittelt. Demnach lagen dem Inlandsgeheimdienst nach dessen Einschätzung "glaubhafte Informationen" vor, wonach der Mann dem IS angehöre und plane, "zeitnah in Deutschland einen Anschlag zu begehen".

Wegen mangelnder Beweise hatte der Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof den Haftbefehl jedoch abgelehnt. Die vor dem Bundesgerichtshof vorgelegten Chat-Protokolle waren dem Richter nicht stichhaltig genug, um einen Haftbefehl auszustellen. Auch hatten die Ermittler bei der Durchsuchung der Wohnung des Verdächtigen in der Schöneberger Kolonnenstraße keine Waffen oder Sprengstoff gefunden.

Nun wird ihm erneut vorgeworfen, Mitglied der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) zu sein und einen Anschlag in Berlin geplant zu haben. Ashraf al T. soll am Donnerstag nach Karlsruhe geflogen und dort um 14:00 Uhr dem Haftrichter am Bundesgerichtshof vorgeführt werden.