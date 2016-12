Der Terror hat sich nun auch bei uns in Berlin gegen unsere vielfältige und freie Art zu leben gerichtet und wir wissen, es gibt in freien Gesellschaften keine absolute Sicherheit. Das ist der Preis, den wir bereit sind für unsere Freiheit zu zahlen.

Genauso klar ist: wir werden gegen diese und jede andere Form von Gewalt mit der ganzen Härte unseres Rechtsstaates vorgehen und auch, wenn der mutmaßliche Täter tot ist, nicht ruhen, bevor die Tat lückenlos aufgeklärt ist. Ich danke an dieser Stelle besonders der Polizei, der Feuerwehr und den Rettungskräften, die am 19. Dezember, aber auch jeden anderen Tag im Jahr alles dafür tun, damit wir sicher zusammen leben können.

Angesichts des Anschlags vom Breitscheidplatz wird uns bewusst, wie verletzlich wir sind, aber eben auch, dass wir in unserer demokratischen Gesellschaft nicht anders leben wollen. Als Kind dieser Stadt weiß ich, die Berlinerinnen und Berliner werden jetzt das tun, was wir in schweren Zeiten immer getan haben: zusammenrücken, mutig und selbstbewusst sein und Hass nicht mit Hass begegnen.

Zu unserem Zusammenleben in Berlin gehört auch, dass sich die Menschen in dieser Stadt gegenseitig helfen. So haben mich im alten Jahr wieder besonders die Vielen in unserer Stadt beeindruckt, die sich für andere engagieren – in der Nachbarschaft, in den Vereinen, in Kirchen, Synagogen und Moscheegemeinden, als Freiwillige, die sich für Obdachlose und Geflüchtete einsetzen. Dieses Engagement macht Berlin menschlich und lebenswert.

Gemeinsam anpacken: So machen wir es auch im neuen Senat. Ärgerliche Missstände zu beseitigen wird dabei unsere wichtigste Aufgabe sein: Für eine bessere Verwaltung werden 5.000 Mitarbeiter - pro Jahr - neu eingestellt. In den Nahverkehr investieren wir bis zu zwei Milliarden und für die Sanierung der Schulen mehr als fünf Milliarden Euro in den kommenden zehn Jahren. Das und viele weitere Maßnahmen für neue Wohnungen, mehr Sicherheit, gegen Kinderarmut und für soziale Gerechtigkeit sind fest vereinbart.

Berlin hat allen Grund zur Zuversicht. Die Wirtschaft wächst. Wir haben die niedrigste Arbeitslosigkeit seit 1990. Berlin ist bundesweit Spitze beim Gründen neuer Unternehmen. Wir haben tolle Kultureinrichtungen und exzellente Hochschulen. Das freie, das weltoffene Berlin lockt viele Menschen aus der ganzen Welt an. Darauf wollen wir aufbauen. Wir starten in ein Jahrzehnt der Investitionen in alle Stadtteile. Denn der Aufschwung muss bei allen Menschen, egal wo sie leben, ankommen.