Zeugin erinnert sich an kein Treffen mit Zschäpe in Berlin

Haben die mutmaßlichen Rechtsterroristen Beate Zschäpe und Uwe Mundlos tatsächlich auch Anschlagsziele in Berlin ausgespäht - etwa die Synagoge in der Rykestraße? Nach der Aussage einer Zeugin am Mittwoch in München bleibt die Frage offen.