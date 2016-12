Audio: Inforadio | 19.12.2016 | Thomas Rautenberg

Öffentliche Toiletten - Wall betreibt vielleicht bald keine WCs mehr in Berlin

19.12.16 | 08:11 Uhr

250 öffentliche City-WCs betreibt Wall in Berlin. Doch der Senat stellt das mustergültige, auch international beachtete Toilettensystem in Frage. Die Stadtwerbung, über die Wall bislang die Toiletten finanzierte, ist neu ausgeschrieben worden. Von Thomas Rautenberg



Alle Verträge für öffentliche Werbeflächen in Berlin sind bereits gekündigt, Ende 2018 laufen sie aus. So hat es noch die große Koalition vor einigen Monaten entschieden. Künftig sollen nicht mehr die Bezirke für die Vergabe von Werbeflächen verantwortlich sein, sondern der Senat will die Sache berlinweit in seine Hände nehmen. In der Neuausschreibung der öffentlichen Werbeflächen ist es ein Satz, der vor allem die Berliner Toilettenlandschaft kräftig durcheinander bringen kann: Leistungen in Form von Toiletten, heißt es da, seien durch die Sondernutzungsberechtigten nicht zu erbringen. Die Wall GmbH, die im Gegenzug zur Werbung moderne City-Toilettenanlagen baut und betreibt, wäre damit draußen, sagt deren Geschäftsführer Patrick Möller. "Wir als Wall sind ein Stadtmöblierungsunternehmen. Wir bieten Toiletteninfrastruktur im Zusammenhang mit Werbung an", sagt er. "Wenn dieses Geschäftsmodell vom Land Berlin getrennt wird, heißt das, dass wir dann in Zukunft nicht mehr als Toilettenbetreiber zur Verfügung stehen würden." Dabei gilt Walls Toilettensytem als mustergültig: Unisex-WCs, rund um die Uhr nutzbar und barrierefrei. 50 Mitarbeiter reinigen die Toiletten mindestens vier Mal täglich. Dieses Konzept überzeugt auch international: Paris und Stockholm wurden mit modernen City-Toiletten ausgerüstet und in den USA steht das Unternehmen unmittelbar vor dem Vertragsabschluss.

Behindertenverband kämpft für Erhalt der WCs

Ein Großteil der Wall-WCs in Berlin sind die sogenannten City-Toiletten, vollautomatisch und barrierefrei - und deshalb besonders behindertengerecht. 50 Cent Gebühr und das WC steht 20 Minuten lang zur Verfügung. Berlins Landesbehindertenbeauftragter Jürgen Schneider ist jetzt, wie er sagt, richtig wütend, dass der Senat für ein paar Werbemillionen mehr ein erprobtes System aufs Spiel setzen wolle. "Im Sport sagt man immer 'Never change a winning team'. Da ist was dran", sagt er. "Hier ist ein bestehendes System jetzt in Frage gestellt – und vor allem die Betroffenen wissen nicht, was auf sie zukommt." Für 50 Cent kann man 20 Minuten in sicherer Abgeschiedenheit sein Geschäft verrichten.172 der insgesamt 258 Berlienr City-Toi Der Behindertenbeauftragte fordert, dass der rot-rot-grüne Senat seine politische Verantwortung wahrnimmt. Öffentliche Toiletten, so Scheider, seien kein Luxus. "Ich würde mir natürlich wünschen, dass der neue Senat sich das bisherige Verfahren noch einmal genau anschaut. Es finden sich ja auch in der Koalitionsvereinbarung Hinweise darauf, dass barrierefreie Toiletten ein wichtiger Punkt sind und die Systeme weiter verfolgt werden sollen. Ich würde mir wünschen, dass man darüber nachdenkt, das Ganze auszusetzen."

Kapek: Senat hält an Neuausschreibung fest

An einen Stopp der Ausschreibung denke die neue Koalition nicht, sagt Grünen-Fraktionschefin Antje Kapek. Als stadtentwicklungspolitische Sprecherin ihrer Fraktion hat sie die parlamentarische Diskussion über die Kopplungsgeschäfte von Werbung und City-Toiletten geführt. Die Stadt leide unter einem Wildwucher an Werbeflächen, so Kapek. 190 unterschiedliche Vertragskonstruktionen machten eine Kontrolle durch die öffentliche Hand praktisch unmöglich. Man müsse dringend Ordnung schaffen.



"Der Senat plant jetzt erst einmal eine sukzessive Neugestaltung der Verträge für die Ausschreibung öffentlicher Werbeflächen, sodass man bis 2018 wirklich zu einer Neuregelung kommen kann", sagt Kapek. "Die Frage der Toiletten-Ausschreibung bleibt vollkommen separat. Hier können sich natürlich alle interessierten Anbieter bewerben – und dann wird man auch konstruktive Gespräche mit ihnen führen." Dieses Angebot will Berlins Stadtmöblierer Wall offenbar ausschlagen. Der Senat könne die Toilettenanlagen dann zum Zeitwert kaufen - oder, sagt Wall-Geschäftsführer Möller, man baue sie Anfang 2019 ab.