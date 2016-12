Keine Hofer-Fans unter den Expats - Österreicher in Berlin wählen eher van der Bellen

03.12.16 | 08:37 Uhr

Am Sonntag wählen die Österreicher ihren Bundespräsidenten. Es wird knapp zwischen dem FPÖ-Kandidaten Norbert Hofer und Alexander van der Bellen, der von den Grünen unterstützt wird. In Berlin leben gut 10.000 Österreicher. Hofer-Anhänger unter ihnen zu finden, ist schwierig. Von Oliver Soos

Robert Halmer ist 33, gelernter Werkzeugmaschineur. Vor dreieinhalb Jahren ist er aus Linz nach Berlin gezogen, um hier kreative Dinge auszuprobieren. Im Moment betreibt er ein eigenes T-shirt-Label. Vom Thema Bundespräsidentenwahl ist er nur noch genervt. Er sagt, es sei gut, wenn es vorbei ist. "Es hat keinen Sinn mehr; es wird nicht mehr besser."



Mehr zum Thema Kommentar | Die Bundespräsidentenwahl aus Sicht einer Auslandsösterreicherin - Bürger, hört die Signale! Ein ehemaliger Grüner ist der neue österreichische Bundespräsident. Sein rechtspopulistischer Gegenkandidat lag bis zuletzt gleichauf. Überraschend an dieser Wahl: Wie alarmiert die deutschen Medien vor einem Rechtsruck in Österreich warnten – und dass es tatsächlich auf jede einzelne Stimme, auch aus Berlin, ankam. Ein Kommentar von Tina Friedrich



Österreicher gespannt und aufgeheizt zugleich

Das findet auch Dominik Wurnig. Er ist freiberuflicher Onlinejournalist (Krautreporter, rbb). Erkann sich an keinen Wahlkampf erinnern, der so lange gedauert hat. Dominik und seine österreichischen Bekannten in Berlin seien gespannt und gleichzeitig aufgeheizt. Denn immerhin sei es eine wichtige Entscheidung zwischen zwei extrem gegensätzlichen Kandidaten.

Sechs Jahre lang rechtfertigen

Dominik Wurnig organisiert am Sonntag eine Wahlparty bei sich zu Hause. Er und seine österreichischen Freunde haben dabei nur einen Wunsch - dass der Rechtspopulist Norbert Hofer nicht das Rennen macht. Er stellt sich bei einem Wahlsieg von Norbert Hofer darauf ein, in den kommenden sechs Jahren, rechtfertigen zu müssen, warum ein Rechtspopulist Bundespräsident geworden ist. "Jedes Mal, wenn ich jemandem in Berlin erzähle, dass ich Österreicher bin - das nervt."

Österreicher in Berlin offener als die Landsleute zuhause

Die meisten Berliner Österreicher denken ähnlich. Es ist hier sehr schwer, Hofer-Anhänger zu finden - ähnlich schwer wie Trump-Wähler. Der T-Shirt-Label-Betreiber Robert Halmer vermutet, dass Menschen, die ins Ausland gehen sowieso ein bisschen offener sind. Sie tendierten nicht so in die rechte Richtung. "Für mich ist van der Bellen ein alter Mann. Eigentlich bin ich nicht für van der Bellen. Aber ich bin gegen Hofer."

Armutszeugnis und ein Rückschritt

Robert und Dominik haben schon per Briefwahl abgestimmt. Auch Paul, ein Biochemiker aus Kärnten, lebt in Berlin. Für ihn kommt Hofer ebenso wenig infrage, und für ihn ist es auch ausgeschlossen, dass eine rechte Partei das Amt des Bundespräsidenten bekleiden kann. Das wäre für ihn ein Armutszeugnis und ein Rückschritt. "Das geht tendenziell für mich in Richtung Austrofaschismus."