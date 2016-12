Bei der AfD gab es nach der Abgeordnetenhauswahl, nach eigenen Angaben, unterm Strich 50 neue Mitglieder und weitere 80 Anträge auf ein Parteibuch, über die noch nicht entschieden sei. Die Berliner FDP verzeichnete ebenfalls einen Zuwachs von 50 Mitgliedern. Die CDU erreichte mit einem Plus von 24 neuen Mitgliedern den geringsten Zuwachs.

Auch Bündnis 90/Die Grünen , so erfuhr der rbb, legte nach den Wahlen zu und gewann nach Abzug der Austritte 295 zusätzliche Mitglieder. Die Partei Die Linke verzeichnete nach eigenen Angaben für das Jahr 2016 dreimal so viele Eintritte wie Austritte. Allein nach den Parlamentswahlen im September gab es demnach über 200 Eintritte.

Die Berliner Parteien haben in diesem Jahr wieder Mitglieder hinzugewinnen können - vor allem seit der Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin und der US-Präsidentschaftswahl steigt nach rbb-Informationen die Zahl der Eintritte. Bei den Sozialdemokraten gab es bis zum Dezember 2016 über 300 Netto-Neumitglieder.

Berlins Parteimitglieder sind jünger als der Bundesdurchschnitt. Bundesweit sind jeweils über die Hälfte der Mitglieder von SPD, CDU und Linkspartei älter als 60 Jahre. Die Partei mit der ältesten Mitgliederschaft ist Die Linke . Knapp 60 Prozent sind hier über 60 Jahre alt. Bei der Berliner SPD sind knapp 36 Prozent der insgesamt 16.895 Mitglieder älter als 60 Jahre. Bei der CDU sind 35 Prozent der circa 12.000 Mitglieder über 60. Bei der AfD sind es 29 Prozent der 1.200 Mitglieder. Bei der Berliner FDP liegt der Anteil der Mitglieder aus der Generation 60 plus bei 26 Prozent.

Die Zeiten hoher Mitgliederzahlen sind in Berlin allerdings vorbei. Die SPD hatte in West Berlin im Jahr 1948 über 55.000 Mitglieder - Mitte des Jahres waren in Berlin insgesamt weniger als 17.000.

Die CDU zählte Mitte 2016 über 12.000 Mitglieder.

Bei der Linken waren es im November 2016 7.460 Mitglieder.



Rund 5.300 Menschen besaßen Mitte des Jahres ein Parteibuch der Grünen.



Die FDP hatte etwas über 2.600 Mitglieder.

Rund 1.200 Menschen waren Mitglied bei der Berliner AfD.