Rotofo Frankfurt (Oder) Sonntag, 25.12.2016 | 17:48 Uhr

Trotz des Nizza-Attentats wurden tragischerweise in Deutschland bis zum 19.12.2016 keine Betonschutzblöcke bei Weihnachtsmärkten auf öffentlichen Plätzen installiert. Eine Pannenserie (Fehleinschätzungen staatlicher Behörden + Richter + Politiker, Personalmangel der Polizei u.a.) machte es Anis Amri möglich, sich monatelang frei in Deutschland aufzuhalten, innerhalb des Landes hin und her zu reisen und Kontakte zu Islamisten zu unterhalten. Mit Hilfe dieser Kontakte tauchte er nach seiner Terror-Tat am 19.12.2016 in Richtung Italien unter. Diesem Versagen des deutschen Staates und deutscher Politiker werden Konsequenzen folgen, z.B. bei der Bundestagswahl 2017!