- Ob der SEK-Einsatz in den Hangars auf dem früheren Flughafen Tempelhof in einem Zusammenhang mit der Todesfahrt vom Breitscheidplatz steht.

- Am Montag gegen 20 Uhr fährt ein Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz. Der Fahrer legt eine Strecke von 50 bis 80 Metern zurück, überfährt dabei viele Menschen.

Die Berliner Polizei geht von einem terroristischen Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt aus. "Unsere Ermittler gehen davon aus, dass der LKW vorsätzlich in die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gesteuert wurde", erklärte die Polizei über Twitter am Dienstagmorgen. Dabei wurden zwölf Menschen getötet und 48 Menschen zum Teil schwer verletzt.

Noch am Abend wurde ein Verdächtiger an der Siegessäule festgenommen. Nach rbb-Informationen ist der Mann am 31.12.2015 über Passau nach Deutschland eingereist. Der rbb-Terrorismusexperte Michael Götschenberg teilte per Twitter mit, dass der Verdächtige am 1.1.1993 in Pakistan geboren worden sein soll.

Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) will aus Sicherheitskreisen erfahren haben, dass der Mann über die Balkanroute nach Deutschland gekommen sei und in einer Berliner Flüchtlingsunterkunft gelebt haben soll. Die genaue Identifizierung gestalte sich auch deswegen als schwierig, weil der Verdächtige mehrere Namen benutzt haben soll.



Der für den Staatsschutz zuständige Generalbundesanwalt in Karlsruhe, Peter Frank, übernahm die Ermittlungen.