Potsdams Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) ist blamiert: Sein Kandidat für den Posten des Baubeigeordneten - ein Grüner - scheitert krachend in der Wahl. Daraufhin steigen die Grünen aus der Koalition aus. Die Regierungszukunft sieht unsicher aus. Von Tim Jaeger

"Das ist nicht gerade imageträchtig, um es zurückhaltend auszudrücken", sagt Jakobs. "Das motiviert auch keinen Menschen, überhaupt noch seinen Hut hier in den Ring zu werfen."

Das Bauamt der Stadt ist seit mehr als einem Jahr ohne Chef. Und am Mittwochabend fiel der Personalvorschlag für den Posten des Baubeigeordneten gleich dreimal durch. Die Folgen: ein blamierter Oberbürgermeister und ein Totalschaden für die Rathauskoalition: Die Grünen stiegen aus, Jakobs hat nun keine eigene Mehrheit mehr. Das Potsdamer Rathaus ist in der Krise.

Eigentlich hätte Potsdams Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) viel Grund zur Freude: In Potsdam wird gebaut, die Stadt wächst. Doch gut gelaunt sieht Jakobs am Donnerstag nicht gerade aus.

Dabei drängt die Zeit: Matthias Klipp, der letzte Baubeigeordnete, wurde vor einem Jahr abgewählt - wegen mutmaßlicher Mauscheleien rund um sein Privatgrundstück. Ein Nachfolger sagte kurzfristig ab.

Am Mittwoch sollte der bündnisgrüne Christof Nolda übernehmen. Die rot-schwarz-grüne Rathauskoalition hatte sich auf ihn geeinigt - doch er scheitert in drei Wahlgängen. Es muss Gegenstimmen auch aus der Koalition gegeben haben. Die Grünen beharren auch am Tag nach ihrem Ausstieg aus der Koalition darauf, dass da nichts mehr zu kitten sei.

"Der Kooperation wurde die Grundlage entzogen", heißt es. "Das ist ein großer Schaden für Potsdam! Wir fühlen uns betrogen und werden unsere politischen Ziele aus der Opposition weiter verfolgen."