Potsdam soll bald einen neuen Baudezernenten bekommen. Nach rbb-Informationen gab es am Montag nach einem Treffen des Oberbürgermeisters Jann Jakobs (SPD) mit den Fraktionschefs eine Einigung. Diese besagt: Dem Stadtparlament soll auf der Sitzung am 9. Januar Bernd Rubelt aus dem schleswig-holsteinischen Eutin zur Wahl vorschlagen werden. Der parteilose 48-Jährige leitet momentan das Bauamt der 17.000-Einwohner-Stadt.



Rubelt war bis zuletzt einer der beiden Favoriten für das Amt. In der vergangenen Woche stand jedoch der Kasseler Christoph Nolda (Grüne) zur Wahl - der dann allerdings in drei Wahlgängen scheiterte.