Der Tagesspiegel fasst unter dem Titel "Spur des Terrors" die gesicherten und noch unklaren Informationen des gestrigen Tages zusammen. Das Titelbild zeigt eine weinende junge Frau, die vor einer Gedenkstätte aus Kerzen und Blumen kniet – diese Frau ist auch auf den Titeln anderer Zeitungen zu sehen. "Dieser Anschlag geht mitten ins Herz" schreibt das Berliner Blatt. "Der Terror macht auch Angst. Darum ist die Wortwahl in diesen Stunden so wichtig."

Die Bild-Zeitung scheint sich für einen Gefühlszustand entschieden zu haben. "Angst!" titelt die Tageszeitung am Mittwoch. Das Blatt zeigt auf seinem Titel das zerstörte Führerhäuschens des Lkws, einen umgestürzten Weihnachtsbaum, der auf Splittern einer Holzbude liegt und die Nahaufnahme des Gesichts ebenjener Frau, die auch auf dem Tagesspiegel zu sehen ist. "(…) der Albtraum geht weiter (…) Das Leid der Opfer. Der Tathergang. Die Angst der Bürger in Deutschland."

Die Berliner Zeitung titelt "Berlin trauert – Am Tag danach gedenkt die Stadt der Toten". Auch auf dem Titel der Berliner Zeitung ist dieselbe weinende junge Frau zu sehen, die schon im Tagesspiegel und der Bild abgedruckt ist. "(…) die Stadt trauert.", schreibt das Blatt. "Die sonst so pulsierende City West rund um Kurfürstendamm und Bahnhof Zoo war am Dienstag sehr still."