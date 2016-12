Demos vor dem Reichstag und am Hermannplatz in Berlin - Tausende Menschen demonstrieren für Frieden in Syrien

17.12.16 | 16:38 Uhr

Die Lage der Menschen in Syrien bewegt auch viele Berliner. Gleich bei zwei international organisierten Großdemonstrationen haben tausende Menschen gegen den Krieg in Syrien protestiert. Dabei forderten sie vor allem Schutz für die Zivilisten.

Mehr als 2.000 Menschen haben am Samstag in Berlin gegen den Krieg in Syrien demonstriert. Wie die Polizei mitteilte, fanden parallel zwei Großdemonstrationen statt: Am Hermannplatz im Bezirk Neukölln fanden sich etwa 1.200 Menschen ein, vor dem Reichstag waren es nach Schätzungen der Polizei rund 900 Demonstranten. Auf den Plakaten der Demonstranten waren Forderungen nach Schutz für Zivilisten in der syrischen Stadt Aleppo zu lesen. Die Demonstranten riefen unter anderem "Aleppo will Frieden" und forderten mehr Hilfe von der Völkergemeinschaft. Ihr Protest richtete sich auch gegen die Syrien-Politik Russlands und den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad. So standen auf Plakaten auch Slogans wie "Putin stopp das Bomben".



Demos in mehreren europäischen Städten

Am Hermannplatz mischte sich der Protest gegen den Krieg in Syrien mit dem Gedenken an die Opfer des Bombenanschlags in der zentraltürkischen Stadt Kayseri. Dort waren am Samstag mindestens 13 Soldaten bei einer Autobombenexplosion getötet und zahlreiche weitere Menschen verletzt worden.



Wie in den sozialen Medien unter dem Hashtag #StandwithAleppo mitzuverfolgen ist, wurde am Samstag in vielen europäischen Städten gegen die humanitäre Krise in Syrien und vor allem in Aleppo protestiert, etwa in Paris, Stockholm, Wien und Hamburg.