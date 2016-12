Volker Schlöndorff, Herta Müller, Daniel Cohn-Bendit: Eine Gruppe von Künstlern und Schriftstellern will am Mittwoch in Berlingegen den Krieg in Syrien auf die Straße gehen - als "Zeichen gegen das dröhnende Schweigen zu dem Massenmord".

Vor der Russischen Botschaft wolle man "ein kleines Zeichen gegen das dröhnende Schweigen der Zivilgesellschaft zu dem systematischen Massenmord in Aleppo" setzen, hieß es in dem Aufruf, der unter anderem von dem Regisseur Volker Schlöndorff, der Schriftstellerin Isabelle Azoulay und dem Publizisten Michael Naumann unterzeichnet ist.

Eine Gruppe prominenter Künstler und Politiker hat für Mittwoch zu einer Demonstration in Berlin gegen den Krieg in Syrien und das Bombardement Aleppos aufgerufen.

"Für seinen Traum von neuer imperialer Größe überzieht Präsident Putin die Stadt Aleppo mit einem mörderischen Bombenkrieg", heißt es in dem Aufruf. Ganze Stadtteile würden in Schutt und Asche gelegt, gezielt würden Krankenhäuser und Schulen bombardiert und die Lebensadern der Stadt blockiert.

Am Dienstag hatten die Regierungstruppen al-Assads bei ihrer Großoffensive auf den Osten Aleppos entscheidend an Boden gewonnen und wichtige Bezirke von den Rebellen zurückerobert. Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte, übernahmen sie sieben Stadtteile und kontrollierten damit wieder mehr als 75 Prozent von Ost-Aleppo.



Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kritisierte, dass den Menschen vor Ort keine Hilfe über Korridore zukomme. Eine Resolution für eine Waffenruhe in Aleppo war am Montagabend im UN-Sicherheitsrat von Russland und China blockiert worden. Russland kündigte Verhandlungen mit den USA an, um mit Hilfe einer Feuerpause die Evakuierung tausender Rebellen aus Ost-Aleppo abzusichern.