Ein 19-jähriger Syrer soll für den IS mögliche Anschlagsziele in Berlin ausgekundschaftet haben - und zwar rund um das Brandenburger Tor. Im Januar beginnt in Berlin der Prozess gegen den mutmaßlichen IS-Unterstützer.

Der Prozess gegen einen mutmaßlichen IS-Unterstützer, der Anschlagsziele in Berlin ausgekundschaftet haben soll, beginnt am 4. Januar vor dem Kammergericht. Das sagte eine Sprecherin dem rbb. Gegen ihn wird Anklage erhoben wegen mutmaßlicher Unterstützung einer terroristischen Vereinigung im Ausland.

Der 19-Jährige soll in Syrien an Kampfhandlungen für den IS teilgenommen haben. In Berlin soll er potenzielle Anschlagsziele rund um das Brandenburger Tor ausgekundschaftet haben, sagte Gerichtssprecherin Jani. Konkret soll er unter anderem Informationen über die Anzahl von Reisebussen am Brandenburger Tor telefonisch an einen Kontaktmann des IS in Syrien weitergegeben haben.

Der Syrer war im März 2016 in Brandenburg festgenommen worden. Im Oktober klagte ihn die Bundesanwaltschaft an. Der Mann war im Sommer 2015 als Asylsuchender nach Deutschland gekommen.