Die Gruppe BVB/Freie Wähler will am Montagnachmittag die gesammelten Unterschriften für das von ihnen angestrengte Bürgerbegehren gegen den Bau des neuen Rathauses in Bernau (Barnim) übergeben. Laut Gruppierung wurde die nötige Zahl von 3.250 Unterschriften deutlich übertroffen.

"Egal in welchem Ortsteil, egal welches Alter - die Unterschriftensammlung stieß bei den Bürgerinnen und Bürgern auf sehr viel Sympathie", teilten die Freien Wähler vorab mit. Am Montagnachmittag übergeben sie die Sammlung an die Wahlleiterin im alten Bernauer Rathaus. Nach dem Begehren "Stopp Rathaus-Neubau in Bernau" und der Auszählung durch die Wahlleiterin werde ein Termin für den darauf folgenden Bürgerentscheid gesucht, hieß es.