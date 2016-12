Rund 300 selbsternannte "Reichsbürger" sind in Brandenburg den Behörden bekannt, mehrere von ihnen griffen Beamte an. Jetzt hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg entschieden, dass die Polizei die Waffen auffälliger "Reichsbürger" einziehen darf.

Die Waffenbehörde ist in Brandenburg der Polizei zugeordnet. Dem bekennenden Cottbusser "Reichsdeutschen" hatten Beamte dessen Waffen und Waffenschein abgenommen. Der Sportschütze war zuvor mehrmals wegen Fahrens ohne Führerschein aufgefallen und hatte das stets mit der aus seiner Sicht fehlenden Legitimität der "BRD.GmbH" begründet.

Die Brandenburger Polizei hat das Recht, sogenannten "Reichsbürgern" deren Waffen und Waffenbesitzkarten wegzunehmen. Das entschied das Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg am Freitag in Berlin. Es hat die Berufung eines Südbrandenburgers gegen ein Urteil des Cottbuser Verwaltungsgerichts als unzulässig abgelehnt. Damit ist das entsprechende Urteil rechtskräftig.

Das gilt beispielsweise für rechtskräftig Verurteilte, aber auch für Menschen, die "einzeln oder als Mitglied einer Vereinigung Bestrebungen verfolgen oder unterstützen oder in den letzten fünf Jahren verfolgt oder unterstützt haben, die gegen die verfassungsmäßige Ordnung (...) gerichtet sind."

Die Cottbusser Richter begründeten ihr Urteil im vergangenen September damit, dass der Mann die Existenz der Bundesrepublik Deutschland als Staat verneine und die bestehende Rechtsordnung offensiv ablehne. Als Waffenbesitzer sei er somit nicht zuverlässig. Behörden dürfen Waffenbesitzern deren Waffenerlaubnis entziehen, wenn sie sie als unzuverlässig einstufen - so regelt es seit Jahren das Waffengesetz (Link zum Gesetzestext) im Paragraph 5.

Sie haben es auf Mitarbeiter der Justiz und der Verwaltung abgesehen: Die sogenannten "Reichsbürger" sorgen mit falschen Schuldenforderungen und Drohungen immer wieder für Psychoterror. Der Landkreis Potsdam-Mittelmark will seine Mitarbeiter jetzt schützen.

Für die sogenannten "Reichsbürger" besteht das Deutsche Reich in den Grenzen von 1937 bis heute fort. Sie erkennen weder die Bundesrepublik als Staat, noch das Grundgesetz an, bestreiten die Legitimität von Behörden und Gerichten und geraten deshalb oft in Konflikt mit diesen. Verfassungsschützer zählen etliche "Reichsbürger" auch zur rechtsextremen Szene und beobachten diese.

Die Bedrohung ist auch in Brandenburg gestiegen, die Zahl der Übergriffe wächst. Als Antwort auf eine Anfrage der CDU-Landtagsfraktion teilten die Behörden mit: Im Jahr 2010 hatten sich "Reichsbürger" in 75 Fällen den Anordnungen der brandenburgischen Finanzämter widersetzt. Im laufenden Jahr meldeten die Ämter bereits 216 Fälle.