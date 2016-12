Eine Bildungseinrichtung in Berlin-Friedrichshain ist in der Nacht zu Mittwoch mit Steinen beworfen und mit Parolen beschmiert worden. Im Netz bekannten sich Linksautonome: Die Aktion sei ein Protest gegen ein Neubauprojekt nahe der Rigaer Straße, hieß es.

Im Konflikt um die Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain haben mutmaßlich Linksautonome eine Einrichtung für Umschulungen beschädigt. In der Nacht zu Mittwoch warfen Unbekannte Steine

gegen die Eingangstür und beschmierten die Fassade des Gebäudes in der Möllendorffstraße in Lichtenberg mit Parolen. Der für politisch motivierte Taten zuständige Staatsschutz der Polizei ermittelt.



Im Internet veröffentlichten die mutmaßlichen Täter einen Bekennerbericht. Sie riefen zu Protest und gewaltsamem Widerstand gegen ein Neubauprojekt in der Rigaer Straße auf.