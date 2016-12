Audio: radioeins | 29.12.2016 | Tom Böttcher & Marco Seiffert

25 Jahre Stasi-Unterlagengesetz - Jahn liest Holm und Linkspartei die Leviten

29.12.16 | 12:14 Uhr

Vor 25 Jahren trat das Stasi-Unterlagengesetz in Kraft, bis heute ist die Thematik aktuell. Behördenleiter Roland Jahn erläutert im Interview, warum er Andrej Holm, den neuen Berliner Staatssekretär mit Stasi-Vergangenheit, nicht für geeignet hält.

Herr Jahn, wieviel Prozent aller Stasi-Fälle sind jetzt aufgearbeitet?

Roland Jahn: So kann man da gar nicht rangehen. Das Entscheidende ist doch, dass erstmalig in der Welt die Akten einer Geheimpolizei gesichert und der Gesellschaft zur Verfügung gestellt worden sind - das ist doch das Eigentliche, was es zu würdigen gilt nach 25 Jahren. Jetzt geht es darum, die Weichen zu stellen für die dauerhafte Nutzung dieser Akten und vor allen Dingen auch das Symbol hochzuhalten - das Symbol der friedlichen Revolution, dass diese Akten erobert worden sind.

Schlagzeilen macht gerade der Fall des neuen Berliner Staatssekretärs Andrej Holm, der sich als Jugendlicher der Stasi verpflichtet hatte. Sind Sie überrascht, wie emotional diese Debatte geführt wird, obwohl Holm seine Vergangenheit ja schon vor Jahren publik gemacht hatte?

zur Person Roland Jahn, geboren 1953 in Jena, wurde als DDR-Bürgerrechtler mehrfach festgenommen und inhaftiert. 1983 wurde er aus der DDR zwangsausgebürgert. In Berlin arbeitete er als Journalist für den rbb beziehungsweise dessen Vorgänger ORB und SFB. Seit 2011 ist Jahn Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde.

Ich bin nicht überrascht, weil es um Gefühle von Menschen geht. Es geht um vieles, was Menschen erlebt haben und wofür Menschen Verantwortung getragen haben und auch heute noch tragen - und das bricht dann immer wieder auf. Das zeigt uns, dass die Aufarbeitung erst noch auf dem Weg ist, hier muss noch viel geleistet werden, Hier wird viel aneinander vorbeigeredet, es wird sich nicht richtig zugehört. Dadurch entstehen dann nochmal Emotionen, und das tut der Debatte nicht gut. Was ich mir wünsche, ist eine sachliche Debatte, aufeinander eingehen, wirklich aufarbeiten. Und nicht nur so tun, als ob man’s getan hat.

Wie ist denn Ihre Einschätzung, wenn Sie sich da festlegen wollen – kann so jemand Staatssekretär sein?

Natürlich geht es erstmal darum, dass niemand auf Ewigkeit verdammt werden darf, weil er sich als Jugendlicher mit der Stasi eingelassen hat. Aber: Es geht um Aufarbeitung, und da kann ich nur sagen, wenn man sich die Fakten anschaut: Das, was an Transparenz, an Auseinandersetzungen, an Glaubwürdigkeit notwendig ist, um ein Staatssekretär zu werden - das ist hier nicht vorhanden.

Wenn Sie sagen, man redet so oft in dieser Diskussion aneinander vorbei: Nach welchen Kriterien darf man denn heute vergeben und nach welchen nicht?

Das Entscheidende ist, dass es nicht sein kann, dass die Täter, die damals verantwortlich waren, sagen: So, ich bekenne mich dazu, und das war halt so. Sondern Aufarbeitung ist ein Prozess, in den auch die Opfer einbezogen werden müssen. Respekt gegenüber den Opfern ist die Grundlage dafür, dass Aufarbeitung gelingen kann. Das ist auch im Fall Holm bislang nicht geschehen. In den letzten 25 Jahren habe ich nirgendwo in den Veröffentlichungen gelesen, dass er sich auseinandergesetzt hat mit seiner Vergangenheit - abgesehen von einem "taz"-Interview. Die Linkspartei hat hier auch nicht viel geleistet, gerade in den letzten Monaten. Ich glaube, hier ist noch einiges nötig, bis wir an den Punkt kommen, wo wir die Sache gelassener betrachten können.

Das Gespräch führten Tom Böttcher und Marco Seiffert. Das komplette Interview können Sie hören, wenn Sie auf den Player im Bild klicken.