Das Jahr 2016 begann mit einem guten Vorsatz: Die rot-schwarze Koalition will endlich die überlasteten Bürgerämter wieder arbeitsfähig machen. Schlechter als 2015 darf es im Wahljahr einfach nicht werden: Termine im Bürgeramt gab es nur noch im Notfall - oder mit acht Wochen Wartezeit. Das Parlament beschließt einen 12-Punkte-Plan, und Innensenator Frank Henkel (CDU) verspricht nach einer Koalitionsklausur im Januar 50 neue Stellen. "Das halte ich für einen großen Erfolg und einen wesentlichen Schritt nach vorne", so der CDU-Politiker.

Erkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Aber genau daran hapert es. Eine Organisationsuntersuchung soll klären, warum manche Bürgerämter deutlich flotter sind als andere. Erst heißt es, sie kommt im Frühjahr. Im Mai werden dann Ergebnisse für Juni angekündigt. Im August hat Finanzsenator Kollatz-Ahnen schließlich die Ergebnisse: "Die Organisationsuntersuchung sagt sehr klar: Mit den Aufstockungen, die jetzt gerade gemacht sind, ist genug Personal da", so Kollatz-Ahnen. "Die Organisationsuntersuchung sagt aber auch: Ihr müsst unbedingt etwas an den Prozessen machen."

Davon kann auch Landeswahlleiterin Michaelis-Merzbach ein Lied singen. In ihrer Verantwortung liegt die Wahlsoftware, für die eigentlich nur ein Update geplant war. Doch bis zuletzt musste sie bangen, denn die jeweils unterschiedliche Hardware in den zwölf Bezirken spielt einfach nicht mit.

Das eigentliche Problem ist seit Jahren bekannt: 74 verschiedene IT-Abteilungen kümmern sich für die Berliner Verwaltung um die Computertechnik. Seit Jahren ist ein modernes E-Government-Gesetz in Planung – im Mai 2016 wird es endlich beschlossen. Wichtigste Neuerung: Die Verantwortung für die Technik trägt in Zukunft ein IT-Staatssekretär. Nach den Wahlen im September beschließt die rot-rot-grüne Koalition schließlich, dass auch für die Personalentwicklung ein eigener Staatssekretär die Verantwortung übernehmen wird. "Wir werden in den nächsten Jahren jährlich 5.000 bis 6.000 neue Beschäftigte rekrutieren müssen", kündigt Carola Bluhm von den Linken an. "Das ist ein unheimlich gutes Angebot an die Stadt."