Rückblick: Politischer Umbau in Berlin - Holperstart unter neuem Kürzel

31.12.16 | 15:13 Uhr

Alles neu im politischen Machtverhältnis: In Berlin regiert jetzt "R2G". SPD, Linke und Grüne entwarfen in langen Verhandlungen einen ambitionierten Koalitionsvertrag - nur mit dem Personal lief dann nicht alles so rund. Von Susanne Gugel

Andrej Holm ist gerade erst zum Staatssekretär ernannt, da holt ihn seine Vergangenheit ein: Als junger Mann in der DDR plante Holm eine Karriere bei der Stasi und war dort fünf Monate lang Offiziersschüler. Dann kam die Wende und Holm machte sich als Stadtsoziologe an der Humboldt-Universität einen Namen. Doch statt einer Anstellung bei der Stasi gab Holm dort und in der Öffentlichkeit eine Grundausbildung beim Wachregiment "Feliks Dzierzynski" an – aus Unwissenheit, wie er sagt: "Auf meinem damaligen Wissensstand war das meine feste Überzeugung, dass ich kein Hauptamtlicher war, weil ich ja noch nicht fertig ausgebildet war." Die Ungereimtheiten und Kommunikationsdefizite verhageln Rot-Rot-Grün in Berlin einen geschmeidigen Start. Dabei wollte die neue Regierung doch loslegen mit dem großen Versprechen, dass sie gemeinsam etwas erreichen wollen. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller spricht von einer Aufbruchsstimmung, die es bei allen drei Partnern gebe.

Koalitionsvertrag sieht viele Investitionen vor

Michael Müller will lieber nach vorne blicken als zurück. Hinter dem neuen alten Mann im Roten Rathaus liegen ein kräftezehrender Wahlkampf, das schlechteste Wahlergebnis der SPD seit dem Krieg und entsprechend viel Missmut in den eigenen Reihen. Doch auch wenn vier Stimmen aus dem Regierungslager fehlen – am 8. Dezember wird er zum Regierenden Bürgermeister gewählt. Vorausgegangen waren sechs Wochen intensiver Koalitionsverhandlungen, bei denen es auch hart zur Sache ging: "Wir haben diskutiert, wir haben hart gerungen, wir haben aber auch viel gelacht, muss man sagen", sagt Grünen-Politikerin Ramona Pop. Im Wahlkampf war sie noch Teil des Spitzenteams, im neuen Senat ist sie nun Wirtschaftssenatorin. Ein Selbstläufer sind die Verhandlungen nicht, doch am Ende steht ein Koalitionsvertrag, der so einige Investitionen vorsieht: zum Beispiel in Schulsanierung, Verwaltung und Wohnungsbau. Rot-Rot-Grün verspricht zudem "gutes Regieren". Linken-Kultursenator Klaus Lederer wünscht sich außerdem eine lebendige Demokratie, die Bürgerinnen und Bürger als Partner begreift: "Das ist für uns auch ein guter Schutz gegen Politikverdrossenheit." Dabei blickt er auch ins Parlament, und zwar auf die Opposition.



Die AfD zieht aus dem Stand zweistellig ein

Die AfD mit ihrem Spitzenkandidaten Georg Pazderski hat aus dem Stand 14,2 Prozent der Stimmen geholt. Sie warb im Wahlkampf mit einem klaren Nein zur Flüchtlingsintegration um Stimmen, erklärte die etablierten Parteien für unfähig. Die FDP brauchte sogar nur ein Thema für den Wiedereinzug. Mit der Parole "Tegel offenhalten" schafften Sebastian Czaja und seine Partei den Sprung zurück ins Abgeordnetenhaus. Nichts zu lachen hat dagegen die CDU. Sie erhielt wie die SPD ihr schlechtestes Nachkriegsergebnis und landet in der Opposition. Zudem verhakte sie sich in einer Sexismus-Debatte, und bei der Wahl des neuen Landesvorstands zeigte sie sich auch nicht geschlossen. Das Wahljahr 2016 hat vieles durcheinanderwirbelt, und es hat Berlin ein neues Kürzel beschert: R2G.