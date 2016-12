Die Verschuldung Brandenburgs ist in diesem Jahr prozentual stärker gesunken als die Berlins. In Berlin sanken die Schulden in den ersten neun Monaten um 0,8 Prozent auf 58,25 Milliarden Euro. Der Rückgang entspricht 465 Millionen Euro.

In Brandenburg waren es dagegen 3,6 Prozent, das entspricht 660 Millionen Euro. Die Minuslast des Landes liegt jetzt bei 17,47 Milliarden Euro. Diese Zahlen teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch mit.

Rückgänge gab es auch in Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen. Die größten Zuwächse verzeichneten Hamburg, Hessen und Schleswig-Holstein. Der hohe Anstieg in Hamburg und Schleswig-Holstein ist vor allem auf die Übernahme von Altkrediten der HSH Nordbank zurückzuführen Die Verschuldung des Bundes stieg gegenüber dem 31. Dezember 2015 um 0,7 Prozent auf knapp 1273,7 Milliarden Euro.