Sicherheitsmaßnahmen nach dem Anschlag - Mehr Polizei und Betonpoller sollen Sicherheit in Berlin erhöhen

20.12.16 | 17:36 Uhr

Nach dem Anschlag in Berlin ist die Verunsicherung groß. Berlin und Brandenburg setzen auf mehr Polizeipräsenz. Die Gefahrenlage habe sich grundsätzlich nicht erhöht, betont Berlins Polizeipräsident Kandt. Das bedeute aber nicht, dass es kein Risiko gebe.



Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) hat nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz verstärkte Sicherheitsvorkehrungen angekündigt. In der Hauptstadt sollen mehr Polizisten unterwegs sein, wie Geisel am Dienstag auf einer Pressekonferenz mitteilte. Zudem sollen Betonpoller an bestimmten großen Weihnachtsmärkten Zufahrten versperren.



Am Dienstag hatten die Berliner Weihnachtsmärkte geschlossen, sie sollen am Mittwoch aber wieder geöffnet werden. Einzig der Weihnachtsmarkt in der Kulturbrauerei hatte angekündigt, auch am Dienstag zu öffnen. Auch das Sicherheitskonzept für die die große Silvesterfeier am Brandenburger Tor soll überarbeitet werden, so Innensenator Geisel.

Bundespolizei an Bahnhöfen und Flughäfen

Die Bundespolizei zeigt in Berlin und Brandenburg ebenfalls deutlich mehr Präsenz. Die Zahl der Einsatzkräfte an Bahnhöfen sowie an den beiden Flughäfen Tegel und Schönefeld sei verstärkt worden, sagte ein Sprecher am Dienstag in Berlin. Zudem wurde die Fahndung in einem 30 Kilometer breiten Streifen an der Grenze zu Polen intensiviert. Die Beamten seien teils mit Maschinenpistolen und Schutzwesten ausgerüstet und zeigten diese auch offen.

Mehr Bereitschaftspolizisten in Brandenburg

Vorsorglich sind auch die vier Brandenburger Polizeidirektionen um jeweils 30 Bereitschaftspolizisten verstärkt worden. Sie seien vor allem zum Schutz der Weihnachtsmärkte im Einsatz und ebenfalls mit Maschinenpistolen und Schutzwesten ausgestattet, sagte der Sprecher des Brandenburger Polizeipräsidiums, Torsten Herbst. Bei Auffälligkeiten würden Fahrzeuge kontrolliert. "Wir haben aber keine Hinweise auf eine konkrete Bedrohungslage", sagte er.

Erhöhte Sicherheitsmaßnahmen bei Hertha-Heimspiel am Mittwoch

Auch Hertha BSC regiert auf den Anschlag. Für das Bundesliga-Heimspiel am Mittwoch gegen Darmstadt 98 sollen die Sicherheitsmaßnahmen umfangreich erhöht werden, teilte der Verein am Dienstag mit. Eine Absage der Partie aber war keine Thema, sagte Tom Herrich, Mitglied der Geschäftsleitung und verantwortlich für Sicherheitsfragen. Es werde eine massive Erweiterung der Maßnahmen und auch mehr Sicherheitskräfte geben.

Kandt: Allgemeine Terrorgefahr hat sich nicht erhöht

Mit Blick auf die generelle Sicherheitslage nach dem Anschlag, betonte Berlins Polizeipräsident Kandt, dass die allgemeine Terrorgefahr bundesweit nicht größer sei, als vor dem Anschlag. Schon vor Montagabend habe es ja nach Einschätzung des Bundeskriminalamtes (BKA) eine ernstzunehmende Bedrohungslage gegeben. Sie habe sich nur am Montag manifestiert, so Kandt auf einer Pressekonferenz. "Ich bin der Überzeugung, dass wir weiterhin unser freies Leben leben sollten", fügte er hinzu. Man könne Weihnachtsmärkte nicht zu Burgen ausbauen. Zudem gebe es eine fast unbegrenzte Anzahl an weichen Zielen und so viele Möglichkeiten, um zum Bespiel mit einem Lkw Menschen zu töten. "Das Risiko ist eben hier Realität geworden", so Kandt.

Bilder aus Berlin nach dem Anschlag

Nach dem Anschlag am Breitscheidplatz verspüren viele Berliner das Bedürfnis, ihrer Trauer Ausdruck zu verleihen: Diese junge Frau zündet eine Kerze für die Opfer nahe des Tatorts an.



An der Gedächtniskirche haben viele Trauernde Blumen und Kränze niedergelegt.

Dieser japanische Tourist verneigt sich - umringt von Kamerateams aus aller Welt.



In der Gedächtniskirche liegt ab dem Mittag eine Kondolenzbuch aus. Bundesinnenminister Thomas de Maiziere trägt sich als einer der Ersten darin ein.



Am Nachmittag besucht Bundeskanzlerin Angela Merkel den Tatort und legt Blumen nieder.



Auch Außenminister Frank-Walter Steinmeier, der Regierende Bürgermeister Michael Müller und Innensenator Andreas Geisel (alle SPD) gedenken zusammen mit Merkel und De Maiziere der Opfer.



Die Brandenburger Landespolitiker legen eine Gedenkminute für die Opfer ein - und tragen sich im Potsdamer Landtag in ein Kondolenzbuch ein.



Sie können die Trauer und den Schmerz der Hinterbliebenen besonders gut nachfühlen: das französische Parlament - welches schon häufiger Tote durch Terroranschläge im eigenen Land zu beklagen hatte - erhebt sich für die Opfer des mutmaßlichen Anschlags in Berlin.

Wegen des Anschlags bleiben die meisten Berliner Weihnachtsmärkte am Dienstag geschlossen. Das Areal rund um den Breitscheidplatz bleibt vorerst weiträumig abgesperrt.

Die Stände des Weihnachtsmarkt am Alexanderplatzes öffneten morgens zunächst. Doch dann appellierten der Innensenator und die Polizei an die Veranstalter, die Stände aus Pietätsgründen wieder zu schließen. Der Veranstalter folgte dem Appell.

Auch im Kaufhaus Bikini Berlin herrschte eine beklemmende Atmosphäre: Die Sicherheitskräfte sperrten den benachbarten Breitscheidplatz weiträumig ab und sicherten Spuren.

Am Abend zuvor war ein Lastwagen auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz in eine Gruppe von Menschen gefahren.

Der Lkw durchpflügte nach Polizeiangaben gegen 20 Uhr auf einer Strecke von bis zu 80 Metern den Markt regelrecht.

Er kam auf der Budapester Straße zum Stehen. Der mutmaßliche Fahrer konnte später in der Nähe der Siegessäule festgenommen werden - hieß es zunächst. Doch laut dem Berliner Polizeipräsidenten Klaus Kandt gibt es inzwischen Zweifel, dass der Festgenommene wirklich der Täter ist. Möglich sei auch, dass der wahre Täter noch frei herum laufe.



Im Fahrerhaus des LKA saßen zwei Männer. Der polnische Beifahrer wurde Polizeibeamten tot im Lkw gefunden. Er wurde erschossen.



Zwölf Menschen verloren bei dem Vorfall ihr Leben.



45 Verletzte wurden in Berliner Krankenhäuser eingeliefert. Viele von ihnen sind schwer verletzt. Acht Patienten liegen allein in der Charité auf der Intensivstation.



Der Lastwagen der Marke Scania gehört einer polnischen Spedition und hatte Stahlkonstruktionen geladen. Der Lastwagen-Fahrer war laut Speditions-Eigentümer seit etwa 16 Uhr nicht mehr zu erreichen gewesen.

Berlins Regierender Bürgermeister, Michael Müller (SPD) sowie Innensenator Andreas Geisel sprechen vor Ort mit den Medienvertretern. Die Situation sei unter Kontrolle und die Charité darauf eingestellt, viele Verletzte aufzunehmen, sagen sie am späten Abend - da wissen sie noch nicht, dass später Zweifel auftauchen, dass der Festgenommene wirklich der Täter ist.



Der Breitscheidplatz bleibt die ganze Nacht über weiträumig abgesperrt. Am Dienstag zeigt die Polizei in der ganzen Stadt verstärkte Präsenz, viele Polizisten führen Maschinengewehre bei sich.



Der Generalbundesanwalt Peter Frank, der in Karlsruhe seinen Dienstsitz hat, übernimmt am Dienstagmorgen die Ermittlungen. Am Nachmittag teilt er mit, dass er von einem terroristischen Hintergrund der Tat ausgeht. Weitere Bildergalerien

