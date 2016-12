Nach dem Anschlag an der Gedächtniskirche hat der Berliner Dom seine Sicherheitsvorkehrungen nochmals deutlich erhöht. Zu Heiligabend werde die Straße vor Berlins größtem Gotteshaus für

den Autoverkehr vollständig gesperrt, sagte der Geschäftsführer der Domverwaltung, Lars-Gunnar Ziel, am Donnerstag auf epd-Anfrage. Die Straße am Lustgarten ist damit am 24. Dezember von mittags 13 Uhr bis Mitternacht nur für Fußgänger zugänglich.

Damit solle das Risiko eines ähnlichen Vorfalls wie an der Gedächtniskirche verringert werden. Zudem sollen sich die Besucher der Weihnachtsgottesdienste sicher fühlen, erklärte der Geschäftsführer der Domverwaltung.

Der Berliner Dom gehört zu den Wahrzeichen der Hauptstadt und wird täglich von unzähligen Touristen besucht. Zu Heiligabend werden hier insgesamt rund 11.000 Besucher erwartet. Pro Christvesper wird mit bis zu 1.700 Menschen gerechnet, so Ziel.