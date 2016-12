Damit gehören jetzt 37 Städte, Gemeinden und Gemeindeteile in Südbrandenburg zum Siedlungsgebiet. Kulturstaatssekretärin Ulrike Gutheil bezeichnete die Entscheidung als "gutes Signal". Sie trage entscheidend zur Sicherung der wendischen Kultur und Sprache in der Lausitz bei.

Das angestammte Siedlungsgebiet der Sorben und Wenden in Brandenburg wird um acht Gemeinden erweitert. Am Mittwoch stimmte der Hauptausschuss des Brandenburger Landtags den Anträgen der Gemeinden zu, die sich um Anerkennung beworben hatten.

Im Sommer hatten sich insgesamt 33 Gemeinden um die Aufnahme in das Siedlungsgebiet beworben. Voraussetzung dafür ist die Lage in einem der drei Landkreise Dahme-Spreewald, Oberspreewald-Lausitz und Spree-Neiße sowie der Nachweis der sprachlichen oder kulturellen Tradition bis in die Gegenwart. Wie der Hauptausschuss mitteilte, sollen 19 weitere Anträge noch überprüft werden.

Geschätzt leben in Brandenburg 20.000 Sorben und Wenden, im Nachbarland Sachsen sollen es 40.000 sein.