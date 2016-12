SPD-Verkehrsexperte will Regierungsflüge ab Tegel

Als Grund nannte er die lange Fahrstrecke aus der Berliner City zum neuen Airport in Schönefeld und die Staugefahr. Der Politiker verwies auch darauf, dass die neuen Gebäude für die Flugbereitschaft in Schönefeld mehr als 80 Millionen Euro kosteten und ohnehin bis zur Eröffnung nicht rechtzeitig fertig würden. Es müsse daher eine Übergangslösung geben, "die auch nicht billig ist".

"Ich wundere mich, dass man nicht ernsthaft darüber nachdenkt, die wenigen Regierungsflüge doch in Tegel zu belassen", sagte der Vorsitzende des Bundestags-Verkehrsausschusses, Martin Burkert (SPD), der "Saarbrücker Zeitung" (Freitag).

Nach zwei lokalen CDU-Politikern hat sich nun auch ein Verkehrsexperte der SPD dafür ausgesprochen, den Flughafen Berlin-Tegel offenzuhalten. Dieser soll spätestens sechs Monate nach der Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens (BER) in Schönefeld schließen.

Graf will Flughafen teilweise offen halten

Am Mittwoch hatte schon der Berliner CDU-Vorsitzende Florian Graf vorgeschlagen, den Flughafen Tegel für Regierungs- und Geschäftsflieger offenzuhalten. Als Gründe nannte Graf die stark steigenden Passagierzahlen. In Schönefeld wird deshalb ein für die Regierung vorgesehener Standort vorerst nicht frei. Bisher hatte sich die CDU für eine Schließung Tegels ausgesprochen. "Da die Berliner Links-Regierung die Entwicklung am BER jedoch ausbremst und verschläft, steht auch meine Partei vor einer neuen Diskussionsgrundlage", sagte Graf.

Der Berliner Bundestagsabgeordnete Frank Steffel (CDU) unterstützte im rbb Grafs Anregung. Die Flughafengesellschaft und Mitglieder des Aufsichtsrats sagten mittlerweile in allen Hintergrundgesprächen, dass der neue Flughafen "vom ersten Tag an zu klein" sein werde, sagte Steffel am Donnerstag auf Radioeins.